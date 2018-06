Ausbeuter-Regierung stürzen - Sozialismus erkämpfen!

Finde hier eine Übersicht über alle Artikel und Aktivitäten des Funke rund um den Angriff der schwarz-blauen Regierung zur Einführung des 12-Stunden-Tages.

Heraus zur Großdemo gegen den 12-Stunden-Tag am 30. Juni!

Wann: 30. Juni, 14:00 Uhr

Wo: Westbahnhof, Wien

Beteilige dich am revolutionären Funke-Block auf der Großdemo. Ihr findet uns ab 13:15 Uhr bei Ecke Mariahilferstraße/Kaiserstraße.

Nach dem Tiefschlag der Regierung im Parlament hat der Kampf gegen den 12-Stunden-Tag begonnen! Finde hier unser Flugblatt zum downloaden, kopieren und verteilen. Wir helfen bei Bedarf und freuen uns über Berichte und Kritik.

Analyse direkt nach der Anküngiung der Regierung, einen Initiativantrag zum 12-Stunden-Tag im Nationalrat gestellt zu haben.

"In Zukunft sollen die Unternehmer in ihren Betrieben bis zu 12 Stunden täglich, und bis zu 60 Stunden wöchentlich Arbeit anordnen dürfen, und dies zeitlich unbeschränkt. Jetzt ist nicht mehr der Moment, in dem der ÖGB und die Betriebsräte „Geschichten erzählen sollen“, jetzt ist der Moment in dem die KollegInnen aufgerufen werden müssen ihre eigene Geschichte zu machen. Erklärt entschlossen den Gegenschlag, und wir stehen so dicht hinter euch, dass ihr in diesem Sturm nicht umfallen könnt!"

Dieser Artikel erklärt aus marxistischer Sicht die Rolle der Arbeitszeit für die Unternehmer - und warum sie ihn gerade jetzt in Österreich wollen.

Ähnliche Artikel: