Im zweiten Teil seiner Einführung in den neu herausgegebenen Sammelband „The Revolutionary Philosophy of Marxism“ erklärt Alan Woods einige der Grundlagen der dialektisch-materialistischen Methode und wie diese sowohl auf die natürliche Welt als auch auf die menschliche Gesellschaft angewendet wird.

Die Einheit der Gegensätze

Für Hegel bildet die Aufspaltung der Einheit und das Wissen um ihre widersprüchlichen Teile das Wesen der Dialektik. Denn das Ganze ist die Gesamtheit, die aus zwei gegensätzlichen und entgegengesetzten Polen besteht. Nur durch die Identifizierung dieser widersprüchlichen Tendenzen kann eine korrekte Kenntnis des betrachteten Objekts in seiner wahren, dynamischen Realität erkannt werden.

Hegels Grundidee war die Entwicklung durch Widersprüche. Um ihr einen anderen Namen zu geben, ist die Dialektik die Logik des Widerspruchs. Während die traditionelle (formale) Logik versucht, den Widerspruch zu beseitigen, umarmt die Dialektik ihn, akzeptiert ihn als normales und notwendiges Element allen Lebens und aller Natur. Giordano Bruno, der italienische Philosoph, Astronom und Mathematiker des 16. Jahrhunderts, dessen Theorien die moderne Wissenschaft antizipierten und der dafür als Belohnung durch die Inquisition auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, gab uns eine faszinierende Definition der Dialektik, als er sie als la divina arte degli opposti („die göttliche Kunst der Gegensätze") bezeichnete.

Hegel verweist auf die „ruhelose Einheit", die zugrunde liegende Spannung, welche die Grundlage aller Materie ist. Die Einheit - Zufall, Identität und daraus resultierende dynamische Wechselwirkung von Gegensätzen - ist bedingt, temporär, vergänglich und relativ. Die sich gegenseitig ausschließende Beziehung der Gegensätze ist absolut und bildet die Grundlage für alle Bewegungen, Veränderungen und Entwicklungen.

In seinem Artikel Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral schrieb Marx: „Es bezeichnet den ganzen Grobianismus des ‚gesunden Menschenverstandes‘, der aus dem ‚vollen Leben‘ schöpft und durch keine philosophischen und sonstigen Studien sich seine Natur-Anlagen verkrüppelt, daß er da, wo es ihm gelingt, den Unterschied zu sehen, die Einheit nicht sieht, und daß er da, wo er die Einheit sieht, den Unterschied nicht sieht. Stellt er unterschiedne Bestimmungen auf, so versteinern sie sich ihm sofort unter der Hand, und er erblickt die verwerflichste Sophistik darin, diese Begriffs-Klötze so zusammenzuschlagen, daß sie ins Brennen geraten.“

In der Wissenschaft der Logik beginnt Hegel mit der Kategorie des Seins, mit der bloßen Behauptung "es ist". Aber diese Aussage bringt uns trotz ihres scheinbar unsinnigen und konkreten Charakters - wir haben die grundlegende Tatsache der Existenz festgestellt - nicht sehr weit und führt uns tatsächlich zu einem falschen Schluss. Reines Sein, wie Hegel betont, ist dasselbe wie reines Nichts. Es wird seiner ganzen Konkretheit und Aktualität beraubt. Was konkret zu sein schien, entpuppt sich als eine leere Abstraktion.

Sein und Nichts werden im Allgemeinen als sich gegenseitig ausschließende Gegensätze betrachtet. Aber in Wirklichkeit kann es kein Sein ohne Nichts und kein Nichts ohne Sein geben. Die Einheit von Sein und Nicht-Sein, wie Hegel betont, wird: die ständige Bewegung des Wandels, die bedeutet, dass wir in jedem Moment sind und nicht sind.

Leben und Tod gelten als sich gegenseitig ausschließende Gegensätze. Aber in der Tat ist der Tod ein integraler Bestandteil des Lebens. Das Leben ist ohne den Tod nicht denkbar. Wir beginnen in dem Moment zu sterben, in dem wir geboren werden, denn es ist in der Tat nur der Tod von Billionen von Zellen und ihr Ersatz durch Billionen neuer Zellen, das Leben und menschliche Entwicklung ausmacht.

Ohne den Tod gäbe es kein Leben, kein Wachstum, keine Veränderung, keine Entwicklung. Der Versuch, den Tod aus dem Leben zu verbannen - als ob die beiden Dinge getrennt werden könnten - besteht also darin, in einen Zustand absoluter Unveränderlichkeit, unveränderlichen, statischen Gleichgewichts zu gelangen, aber das ist nur ein weiterer Name für den Tod. Denn es kann kein Leben ohne Veränderung und Bewegung geben.

Ich habe ein Foto von einem Baby vor mir, das vor vielen Jahren aufgenommen wurde. Dieses Baby war ich, aber es existiert nicht mehr. Seit der Aufnahme dieses Fotos sind viele Veränderungen eingetreten, so dass ich nicht mehr der bin, der ich war. Und doch ist es mir möglich, jemandem zu sagen, der sich das Foto ansieht: "Oh, das bin ich", und ich würde nicht lügen. Dieser dialektische Prozess wurde von Hegel im Vorwort zu Die Phänomenologie des Geistes am schönsten beschrieben:

„Die Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte, und man könnte sagen, daß jene von dieser widerlegt wird, ebenso wird durch die Frucht die Blüte für ein falsches Dasein der Pflanze erklärt, und als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Diese Formen unterscheiden sich nicht nur, sondern verdrängen sich auch als unverträglich miteinander. Aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen Einheit, worin sie sich nicht nur nicht widerstreiten, sondern eins so notwendig als das andere ist, und diese gleiche Notwendigkeit macht erst das Leben des Ganzen aus.“

Liebe und Hass sind Gegensätze. Dennoch ist es allgemein bekannt, dass Liebe und Hass sehr eng miteinander verbunden sind und sich leicht von einem zum anderen verwandeln lassen. Es ist das Gleiche mit Freude und Schmerz. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Aus medizinischer Sicht hat der Schmerz eine wichtige Funktion. Es ist nicht nur ein Übel, sondern eine Warnung des Körpers, dass nicht alles in Ordnung ist. Schmerz ist Teil des menschlichen Zustandes. Nicht nur das: Schmerz und Freude sind dialektisch miteinander verbunden.

Ohne die Existenz von Schmerz könnte die Freude nicht existieren. Don Quixote erklärte Sancho Panza, dass die beste Speise der Hunger sei. Ebenso ruhen wir uns nach einer Zeit kräftiger Anstrengung viel besser aus. Und in Shakespeares Heinrich IV. sagt Prinz Heinrich:

„Wenn alle Tag im Jahr gefeiert würden, So würde Spiel so lästig sein wie Arbeit: Doch seltne Feiertage sind erwünscht, Und nichts erfreut wie unverseh’ne Dinge.“

Eine Welt, in der alles weiß wäre, wäre eigentlich die gleiche wie eine Welt, in der alles schwarz wäre, wie Polarforscher entdeckten, als sie an Schneeblindheit erkrankten.

Quantität und Qualität

In der Wissenschaft der Logik, insbesondere im Abschnitt über das Maß, erläutert Hegel seine Theorie der Knotenlinie der Entwicklung, in der eine Reihe kleiner, scheinbar unbedeutender Veränderungen schließlich einen kritischen Punkt erreichen, an dem es einen qualitativen Sprung gibt. Die Chaostheorie und ihre Ableitungen sind eindeutig eine Form des dialektischen Denkens. Insbesondere die Idee der Transformation von Quantität in Qualität steht dabei im Mittelpunkt - eines der Grundgesetze der Dialektik.

Engels wies in seinem Buch Anti-Dühring darauf hin, dass die Natur letztendlich dialektisch arbeitet. Die Fortschritte der Wissenschaft in den letzten hundert Jahren haben diese Behauptung vollständig bestätigt. Amerikanische Wissenschaftler waren an vorderster Front bei einigen der wichtigsten Entwicklungen in der modernen Wissenschaft. Ich denke dabei insbesondere an die Arbeit von R.C. Lewontin auf dem Gebiet der Genetik und vor allem an die Schriften des Evolutionsbiologen Stephen J. Gould.

Lassen Sie uns ein leicht verständliches Beispiel anführen.

Wenn Wasser bei normalem Atmosphärendruck erwärmt oder gekühlt wird, vollzieht sich ein Sprung von einem Aggregatzustand in einen anderen: Bei 0 Grad Celsius ist es ein fester (Eis), bei 100 Grad wechselt er in einen gasförmigen Zustand (Dampf). Wenn wir die Temperatur noch weiter erhöhen, auf 550 Grad, wird es zum Plasma, einem ganz anderen Aggregatzustand, in dem die Aufspaltung von Atomen und Molekülen stattfindet. Die Sprünge zwischen diesen Zuständen werden als Phasenübergänge bezeichnet. Die Untersuchung von Phasenübergängen stellt einen sehr wichtigen Zweig der modernen Physik dar. Ähnliche Veränderungen sind in der Geschichte der Gesellschaft zu beobachten, wo das Äquivalent eines Phasenübergangs eine Revolution ist.

Die Nukleation (Keimbildung) ist der erste Schritt zur Bildung einer neuen thermodynamischen Phase oder einer neuen Struktur durch Selbstorganisation. Es ist der Prozess, der bestimmt, wie viel Zeit benötigt wird, bis eine neue Phase oder selbstorganisierte Struktur entsteht. Dieses Phänomen zeigt sich in thermodynamischen Phasenübergängen aller Art. Von einer gesättigten Lösung zu einem Kristall, von der Verdampfung einer Flüssigkeit zu einem Gas oder beim Übergang von Wasser zu Eis.

Es ist möglich, tatsächlich eine Position der Übersättigung einer Lösung zu erreichen, in der beispielsweise Wasser unter normalen Bedingungen über die 100°C oder unter die 0°C erhitzt oder gekühlt werden kann, ohne Dampf oder Feststoff zu werden. Was unter vielen Umständen erforderlich ist, damit der Phasenübergang stattfinden kann, ist entweder ein externer Schock oder das Vorhandensein einer Verunreinigung. Wasser bildet beim Erwärmen keine Dampfblasen an irgendeinem beliebigen Punkt, sondern alle beginnen ausgehend von einem Kratzer oder einer Unvollkommenheit auf der Oberfläche des Kochtopfes aufzusteigen. Dies ist ein Keimbildungspunkt, der sich um einen Katalysator bildet.

Thermodynamisch gesehen hat eine übersättigte Lösung ein Konzentrationsniveau - oder eine Temperatur oder ein anderes quantitatives Element erreicht, wobei die alternative Phase eine niedrigere Entropie (fundamentale physikalische Zustandsgröße) darstellt, aber es entstehen Entropiekosten bei der Bildung des ersten "Kerns". Manchmal bildet sich dieser Keimbildungspunkt zufällig über einen bestimmten Zeitraum und, wie auch beim radioaktiven Zerfall, steigt mit der Zeit die Wahrscheinlichkeit, dass er sich bildet. Seine Bildung wird jedoch durch die Anwesenheit eines Katalysators begünstigt, auf dessen Oberfläche der Entropiesprung gesenkt wird.

Wir können diesen Prozess visualisieren, wenn wir an die Kristallisation einer Perle in einer Muschel denken. Tatsächlich sprechen wir oft von der "Kristallisation" des Zorns in einer Fabrik oder einer Gesellschaft und die Analogie ist passend. Im Falle der Bildung einer Perle können alle Bedingungen für ihre Bildung gegeben sein, außer eine: eine Verunreinigung, um die herum sie sich formen kann. Diese "Unreinheit" ist oft ein Wurm, der sich durch die Schale einer Muschel gegraben hat und gestorben ist. Hier ist die Bildsprache sehr auffällig: eine schöne Perle, die einen Sarkophag um ein ziemlich hässliches Stück toter biologischer Substanz bildet.

Auf diese Analogie werden wir später zurückkommen.

Oft sehen wir die scheinbare Wiederholung von Entwicklungsstufen, die längst überwunden sind. Wir sehen das Gleiche in der Untersuchung von Embryonen, die anscheinend die Phasen der Evolution durchlaufen. Ein menschlicher Embryo beginnt als eine einzige Zelle, teilt sich dann und erwirbt komplexere Formen. In einem Stadium hat er Kiemen wie ein Fisch, später einen Schwanz wie ein Affe. Die Ähnlichkeit zwischen menschlichen Embryonen und denen anderer Tiere, einschließlich Fische und Reptilien, ist bemerkenswert und wurde bereits von den alten Griechen festgestellt. Über zweitausend Jahre vor Darwin folgerte Anaximander (ca. 611-546 v. Chr.), dass sich der Mensch aus einem Fisch entwickelt habe.

Der genetische Unterschied zwischen Menschen und Schimpansen beträgt weniger als zwei Prozent und wir teilen einen großen Teil unserer Gene mit Fruchtfliegen und noch primitiveren Organismen. Der letzte verzweifelte Gegenangriff der Kreationisten, der sich hinter dem Banner des "intelligenten Designs" versteckte, wurde durch die bemerkenswerten Ergebnisse des Humangenomprojekts erschüttert. Der zweiprozentige Unterschied, der uns von den anderen Primaten unterscheidet, ist jedoch ein qualitativer Sprung, der die Menschheit auf eine ganz andere und höhere Ebene bringt.

Der Evolutionsprozess hat sich ununterbrochen von den ersten primitiven Lebensformen fortgesetzt, die, wie wir heute wissen, in einer überraschend frühen Periode der Erdgeschichte entstanden sind. Die ersten primitiven Organismen tauchten wahrscheinlich auf dem Boden der urzeitlichen Ozeane auf und bezogen Energie nicht von der Sonne, sondern von vulkanischen Schloten, die Wärme aus der Tiefe der Erdkruste erzeugten. Die frühesten Protozoen entwickelten sich zu den Chordata (Rückenmarktiere), bis hin zu den frühesten landbewohnenden Amphibien, zu Reptilien und später zu Säugetieren und Menschen.

Geschichte und Natur kennen sowohl die Evolution - eine langsame, allmähliche Entwicklung - als auch die Revolution - einen qualitativen Sprung, bei dem der Prozess der Evolution enorm beschleunigt wird. Die Evolution bereitet den Weg für die Revolution, die wiederum den Weg für eine neue Periode der Evolution auf einer höheren Ebene bereitet.

Die Einheit der Gegensätze lässt sich auf allen Ebenen der Materie deutlich beobachten. Auf allen Ebenen der Natur, von den größten Galaxien bis zu den kleinsten subatomaren Partikeln, gibt es gegensätzliche Tendenzen. Die Identität der Gegensätze ist die Anerkennung - oder Entdeckung - der sich gegenseitig ausschließenden Tendenzen, die in allen Phänomenen und Prozessen der Natur existieren. Das meinte Engels, als er die Dialektik als die allgemeinsten Gesetze von Natur, Gesellschaft und menschlichem Denken definierte.

Kritische Masse

Es ist eine elementare Wahrheit der Chemie, dass sich gegensätzliche Ladungen anziehen, während ähnliche Ladungen sich abstoßen. Aber hier haben wir ein offensichtliches Paradoxon. Die Kerne aller Atome außer Wasserstoff enthalten mehr als ein Proton, und jedes Proton trägt eine positive Ladung. Die Protonen müssen eine abstoßende Kraft von den anderen Protonen spüren. Warum also sollten die Kerne dieser Atome zusammenbleiben? Was hält den Kern zusammen?

Die Einheit der Gegensätze, die das Atom zusammenziehen und auseinanderreißen, sind die starke nukleare bzw. die elektrostatische Kraft. Neutronen und Protonen binden sich durch die starke Nuklearkraft aneinander, diese Kraft wirkt jedoch nur über eine sehr kurze Reichweite. Positiv geladene Protonen stoßen sich jedoch durch elektrostatische Abstoßung ständig gegenseitig ab. Diese Kraft wirkt über viel größere Entfernungen.

Die starke nukleare Energie hält die gewöhnlichste Materie zusammen. Darüber hinaus bindet die starke Kraft Neutronen und Protonen, um Atomkerne zu bilden. So wie Zentrifugalkräfte versuchen, Galaxien auseinander zu reißen, während die Schwerkraft sie zusammenhält, ist der Elektromagnetismus die Kraft, die theoretisch einen Kern auseinanderreißen würde, während die Atomkraft - dreißigmal stärker als der Elektromagnetismus - ihn zusammenhält.

Der Kern hält zusammen, aber nur in bestimmten Grenzen. Überschreitet die Anzahl der Protonen oder Neutronen diese Grenzen, wird der Kern durch den radioaktiven Zerfall instabil. Wenn der Kern sehr groß wird, kann er eine noch dramatischere Transformation durchlaufen.

Mit zunehmender Größe des Kerns überwindet die abstoßende elektrostatische Kraft schließlich die attraktive Kernkraft und der Kern wird instabil. Alles, was dann benötigt wird, ist, ein einzelnes Neutron, das auf den Kern geschossen wird und die Menge verwandelt sich in Qualität - der Kern teilt sich in zwei Teile, gibt eine große Menge an Energie ab und stößt dabei oft mehr Neutronen aus. Das ist es, was Physiker als Kernspaltung bezeichnen.

Wenn eine bestimmte Menge an spaltbarem Material vorhanden ist, wird sichergestellt, dass die durch die Spaltung freigesetzten Neutronen auf einen anderen Kern treffen und eine Kettenreaktion auslösen. Je mehr spaltbares Material vorhanden ist, desto größer sind die Chancen, dass ein solches Ereignis eintritt. Kritische Masse ist definiert als die Materialmenge, bei der ein, durch einen Spaltvorgang erzeugtes, Neutron im Durchschnitt einen weiteren Spaltvorgang erzeugt.

Im Übergang von einer kontrollierten zu einer unkontrollierten Kernreaktion gibt es einen qualitativen Sprung - einen Übergang von der Quantität zur Qualität. Wenn man Material - eine Kontrollstange - in das spaltbare Material einführt, um mehr Neutronen aufzunehmen, als von der Spaltungsreaktion abgegeben werden, bleibt die Reaktion unter Kontrolle. Wenn man jedoch den Steuerstab einen Zentimeter zu weit entfernt, hat man eine Kette von Neutronen und Quantität, die sich in Qualität verwandelt und zu einer Kernschmelze führt.

Auf allen Ebenen der Natur können die gleichen Prozesse beobachtet werden. Der amerikanische Physiker und Autor Mark Buchanan weist in seinem Buch Ubiquity darauf hin, dass so unterschiedliche Phänomene wie Herzinfarkte, Lawinen, Waldbrände, Aufstieg und Fall der Tierpopulationen, Börsenkrisen, Verkehrsbewegungen und sogar Revolutionen in Kunst und Mode dem gleichen Grundprinzip unterliegen, das sich als mathematische Gleichung, bekannt als Potenzgesetz, ausdrücken lässt. Dies ist eine weitere bemerkenswerte Bestätigung des dialektischen Gesetzes der Umwandlung von Quantität in Qualität.

Die Dialektik des Kapital

In seinen wunderbar tiefgründigen Philosophischen Notizen, die während der Zeit seines Schweizer Exils in den Jahren des Ersten Weltkriegs geschrieben wurden, schrieb Lenin: „Man kann ‚Das Kapital‘ von Marx und besonders das I. Kapitel nicht vollständig begreifen, ohne die ganze Logik von Hegel durchstudiert und begriffen zu haben. Folglich hat nach einem halben Jahrhundert nicht ein Marxist Marx begriffen!!“

Selbst unter Berücksichtigung eines Elements der Übertreibung - das waren schließlich grobe Notizen zur Selbstverdeutlichung, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren - ist die von Lenin formulierte Grundidee richtig. Das Kapital selbst ist eine meisterhafte Anwendung der von Hegel verfeinerten und von Marx und Engels perfektionierten dialektischen Methode. Das erste Kapitel des ersten Bandes hat rein philosophischen Charakter und basiert genau auf Hegel, wie Marx selbst betonte.

Aus diesem Grund wird dieses Kapitel allgemein als eines der schwierigsten im gesamten Werk angesehen. Es geht nicht um Wirtschaft, sondern um Philosophie. Sie ist in der Methode von Hegels dialektischem Meisterwerk Die Wissenschaft der Logik verwurzelt. Dennoch ist sie für ein Verständnis von Marx' Analyse der kapitalistischen Wirtschaft von grundlegender Bedeutung.

Im ersten Band des Kapitals leitet Marx alle Gesetze der kapitalistischen Gesellschaft aus einer Analyse seiner grundlegenden "Zelle" - der Ware - ab. Marx analysiert die Ware und erklärt, dass sie zwei Aspekte hat, die wirklich widersprüchliche Tendenzen haben. Auf den ersten Blick scheint die Ware etwas sehr Einfaches und Konkretes zu sein: ein Gebrauchsgegenstand. Ob diese Verwendung wirklich notwendig ist oder ob es ein "Gegenstand des Genusses" ist, ist bei dieser Überlegung gleichgültig. Aber bei näherer Betrachtung sehen wir, dass die Ware überhaupt nicht so einfach ist. Sie hat nicht nur einen Gebrauchswert, sondern auch einen Tauschwert - etwas ganz anderes.

Die Menschheit hat seit der frühesten Zeit Gebrauchswerte produziert, aber im Kapitalismus erfährt die Natur der Rohstoffe einen grundlegenden Wandel. Der Kapitalist produziert keine Gegenstände für den menschlichen Gebrauch, sondern Gegenstände zum Verkauf, um einen Profit zu erzielen.

Der Gebrauchswert einer Ware beschränkt sich auf ihre konkreten Eigenschaften; aber im Tauschwert existiert kein einziges Atom der Materie. Der Preis einer einzelnen Ware wird durch eine Vielzahl von Transaktionen bestimmt, die täglich in der Weltwirtschaft stattfinden. Die Preise schwanken nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage, aber diese Schwankungen finden um einen bestimmten Punkt statt, der der tatsächliche Wert einer Ware ist. Dieser Wert, wie selbst Ökonomen vor Marx erklärten, ist das Ergebnis menschlicher Arbeit.

Besonders und allgemein

In seinen Philosophischen Notizen schreibt Lenin:

„Marx analysiert im „Kapital" zunächst das einfachste, gewöhnlichste, grundlegendste, massenhafteste, alltäglichste, milliardenfach zu beobachtendem Verhältnis der bürgerlichen (Waren-) Gesellschaft: den Warenaustausch. Die Analyse deckt in dieser einfachsten Erscheinung (in dieser ‚Zelle‘ der bürgerlichen Gesellschaft) alle Widersprüche (resp. die Keime aller Widersprüche) der modernen Gesellschaft auf. Die weitere Darstellung zeigt uns die Entwicklung (sowohl das Wachstum als auch die Bewegung) dieser Widersprüche und dieser Gesellschaft in der Summe ihrer einzelnen Teile, von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende.“

Das muss auch die Methode der Darstellung (oder des Studiums) der Dialektik im Allgemeinen sein, denn nach Marx ist die Dialektik der bürgerlichen Gesellschaft nur ein Einzelfall der Dialektik. Man beginnt mit dem Einfachsten, Alltäglichen, Gewöhnlichsten etc. mit einer beliebigen Behauptung: Die Blätter eines Baumes sind grün; Johannes ist ein Mensch; Fido ist ein Hund, etc. Hier haben wir bereits die Dialektik (wie Hegels Genie erkannte): Das Individuum ist das Allgemeine.

Die mittelalterlichen Scholastiker brachen sich das Hirn über die Frage, ob Universalien (Abstraktionen) tatsächlich existieren. Hegel löste dieses Problem auf geniale Weise, indem er darauf hinwies, dass das Besondere und das Allgemeine in der Tat dasselbe sind: Jedes Individuum verkörpert auf die eine oder andere Weise das Allgemeine. Jedes Individuum gehört zu einer Gattung oder Spezies, die seine wahre Natur definiert, aber Schöpfung und Spezies setzen sich aus einzelnen Kreaturen zusammen. Die Grenze dieser Kategorien in der Biologie wird durch die Reproduktionsfähigkeit bestimmt.

Folglich sind die Gegensätze - das Besondere im Gegensatz zum Allgemeinen - identisch: Das Individuum existiert nur in der Verbindung, die zum Allgemeinen führt. Das Allgemeine existiert nur im Individuum und durch das Individuum. Jedes Individuum ist auf die eine oder andere Weise universell. Jedes Universum ist ein Fragment, oder ein Aspekt, oder die Essenz eines Individuums. Jedes Universum umfasst nur annähernd alle Einzelobjekte. Jedes Individuum tritt unvollständig in das Allgemeine ein, usw., usw., usw. Jedes Individuum ist durch Tausende von Übergängen mit anderen Arten von Individuen verbunden - Dinge, Phänomene, Prozesse, etc. Wie Aristoteles bemerkte: „Aber natürlich kann es kein Haus im Allgemeinen geben, abgesehen von einzelnen Häusern.“ (Metaphysik).

. . . Diese scheinbar widersprüchliche Behauptung lässt sich schon aus dem einfachsten Satz ableiten. Es ist unmöglich, die Natur eines Individuums auszudrücken, ohne es sofort in ein universelles zu verwandeln. Das ist die Beschaffenheit jeder Definition, zum Beispiel, wenn wir sagen, dass John ein Mensch ist, Fido ein Hund ist, dies ein Blatt eines Baumes ist, usw., dann ignorieren wir eine Reihe von Attributen als bedingt; wir trennen das Wesen vom Aussehen und stellen das eine dem anderen gegenüber.

Hegel wies darauf hin, dass die Aussagen in der gewöhnlichen Sprache nicht in Form von "a = a" (John ist John, ein Haus ist ein Haus, etc.), sondern "a = b" (John ist ein Mann, ein Haus ist ein Gebäude) erfolgen, was die Einheit von Identität und Differenz impliziert. Und Lenin kommentiert:

“Schon hier haben wir Elemente, Keime des Begriffes der Notwendigkeit, des objektiven Zusammenhangs in der Natur etc. Zufälliges und Notwendiges, Erscheinung und Wesen sind schon hier vorhanden, . . ."

So können und müssen wir in jedem Satz wie in einem "Kern" ("Zelle") die Keime aller Elemente der Dialektik offenlegen und damit zeigen, dass die Dialektik eine Eigenschaft allen menschlichen Wissens im Allgemeinen ist. Und die Naturwissenschaft zeigt uns - und hier muss sie in jedem einfachen Fall demonstriert werden - objektive Natur mit den gleichen Eigenschaften, die Transformation des Individuums in das Universelle, des Kontingents in das Notwendige, Übergänge, Modulationen und die gegenseitige Verbindung von Gegensätzen. Dialektik ist die Theorie des Wissens über (Hegel und) den Marxismus. Das ist diese "Seite" der Sache - es ist nicht „eine Seite“, sondern das Wesen der Sache, der Plechanow, ganz zu schweigen von anderen Marxisten, keine Beachtung geschenkt hat.

Kann die menschliche Gesellschaft verstanden werden?

Schon die oberflächlichste Beobachtung beweist, dass die menschliche Gesellschaft eine Reihe von bestimmten Phasen durchlaufen hat und dass sich bestimmte Prozesse in regelmäßigen Abständen wiederholen. So wie wir in der Natur die Umwandlung von Quantität in Qualität sehen, so sehen wir in der Geschichte, dass lange Perioden langsamer, fast unmerklicher Veränderung durch Perioden unterbrochen werden, in denen der Prozess beschleunigt wird, um einen qualitativen Sprung zu erzeugen.

In der Natur können die langen Perioden langsamer Veränderung - so genannte Stasen - Millionen von Jahren dauern. Sie werden durch katastrophale Ereignisse unterbrochen, die immer mit dem Aussterben bisher dominanter Tierarten und dem Aufstieg anderer Arten einhergehen, die vorher unbedeutend waren, sich aber besser an die neuen Umstände anpassten. In der menschlichen Gesellschaft spielen Kriege und Revolutionen eine so bedeutende Rolle, dass wir es gewohnt sind, sie als Meilensteine zu betrachten, die eine historische Periode von einer anderen trennen.

Es waren Marx und Engels, die entdeckten, dass die wahre Triebkraft der Geschichte die Entwicklung der Produktivkräfte ist. Das bedeutet nicht, wie die Feinde des Marxismus oft behaupten, dass Marx alles auf die Ökonomie reduziert hat. Es gibt viele andere Faktoren, die in die Entwicklung der Gesellschaft einfließen: Religion, Moral, Philosophie, Politik, Patriotismus, Stammesbündnisse, etc. All dies tritt in ein komplexes Netz sozialer Beziehungen ein, die ein reichhaltiges und verwirrendes Mosaik von Phänomenen und Prozessen bilden.

Auf den ersten Blick scheint es unmöglich, dies zu verstehen. Dasselbe könnte man von der Natur sagen, aber die Komplexität des Universums hindert die Wissenschaftler nicht daran, die verschiedenen Elemente zu trennen, zu analysieren und zu kategorisieren. Mit welchem Recht stellen sich Männer und Frauen vor, dass sie über der Natur stehen und dass sie allein im ganzen Universum von der Wissenschaft nicht verstanden werden können? Die Idee selbst ist absurd und zeigt den brennenden Wunsch der Menschen, eine Art besondere Schöpfung zu sein, völlig getrennt von allen anderen Tieren und mit einer besonderen Beziehung zum Rest des von Gott bestimmten Universums. Aber die Wissenschaft hat diese egozentrischen Illusionen gnadenlos beseitigt.

Marx und Engels gaben dem Kommunismus erstmals einen wissenschaftlichen Charakter. Sie erklärten, dass die tatsächliche Emanzipation der Massen vom Entwicklungsstand der Produktivkräfte - Industrie, Landwirtschaft, Wissenschaft und Technologie - abhängt, die die notwendigen Voraussetzungen für eine allgemeine Verkürzung des Arbeitsalltags und des Zugangs zur Kultur für alle schaffen werden, als die einzige Möglichkeit, die Art und Weise, wie die Menschen miteinander denken und sich verständigen, zu verändern.

