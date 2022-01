Seit Beginn der Corona Pandemie ist offensichtlich, dass der Kapitalismus unfähig ist, weder die Pandemie selbst noch die Probleme, die diese mit sich bringt, zu lösen. Die Arbeiterklasse ist gespalten, wie damit umzugehen ist, besonders in der Frage der Impfung. Ein Metallarbeiter berichtet.

Alleine die Ankündigung von „3G am Arbeitsplatz“ hat die KV-Verhandlungen thematisch in der Fabrik, in der ich arbeite, überschattet. Im Zuge der Verhandlungen gab es auch bei uns eine Betriebsversammlung, bemerkenswert daran war, dass der Betriebsrat sagte, dass er überhäuft wird mit Fragen und Beschwerden bezüglich Corona und dass er klarstellen möchte, dass dies nichts mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat zu tun hat, weil es nun mal Gesetz sei. Jedoch sitzt die Führung der Gewerkschaft sehr wohl auch an diesem Verhandlungstisch. Diese „Nichteinmischung“ öffnet Tür und Tor für die Willkür der Kapitalisten in der Umsetzung der Corona Maßnahmen.

Es gibt KollegInnen von mir, bei denen regelmäßig der 3G Nachweis kontrolliert wird, es gibt andere KollegInnen, die noch nie kontrolliert wurden. Es gab sogar eine Unterschriftenliste gegen die 3G Regelung, die von einem Mitarbeiter in Eigeninitiative organisiert wurde. Dieser wurde am Stichtag, dem 14.11., kontrolliert und entlassen, wofür es die Zustimmung des Betriebsrats gab. Alle, die diese Liste unterschrieben haben, haben einen netten Brief der Geschäftsführung nach Hause bekommen.

Kein Wunder also, dass viele KollegInnen skeptisch sind. Das Vertrauen in die Regierung haben nicht nur ImpfgegnerInnen sondern auch Geimpfte verloren. Die Strategie in der Pandemiebekämpfung kann auf „Zuckerbrot und Peitsche“ reduziert werden. Ihr liegt zwar eine gewisse wissenschaftliche Logik zu Grunde, aber exekutiert wird diese immer nur mit politischem und wirtschaftlichem Kalkül. Oder anders gesagt: willkürlich. Die Nichteinmischung der Gewerkschaft in allen Fragen des Gesundheitsschutzes in Pandemiezeiten eröffnet die Möglichkeit der Willkür am Arbeitsplatz im Sinne der Kapitalisten.

Die Schuld der Pandemie auf die nicht-geimpften KollegInnen zu schieben, wird genauso wenig wie die Impfung selbst diese Pandemie beenden. Viele Geimpfte sind durch das Versagen der Politik dazu verleitet, jetzt die Peitsche für die Ungeimpften zu unterstützen, doch sollten sich diese Leute fragen, auf welche Seite man sich damit stellt, während alle Elemente der Selbstkontrolle und Demokratie schon im Keim in den Betrieben mit den schärfsten Mitteln bekämpft werden.

(Funke Nr. 199/10.12.2021)