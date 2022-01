[VIDEO] Schulstreik vom 26. Jänner: Wie weiter?

Video-Doku zum Schulstreik am 26. Jänner 2022. Lies die vollständige Analyse hier.

Wir wollen die Fragen beantworten:

Warum waren die Streiks - trotz guter Stimmung - nicht größer?

Warum braucht breitere und radikalere Forderungen?

Wie muss ein Kampfplan aussehen?

Und was ist die Rolle von Selbstorganisierung von Schülern?

Schickt uns gerne Berichte über die Stimmung an eurer Schule, Erfahrungen vom gestrigen Streik und eure Meinung zu den Vorschlägen und Positionen im Artikel: Kontakt oder per Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! !