MIAU Herbst 2021

Nachdem an den Unis für drei Semester fast alle Lehrveranstaltungen online stattfanden, öffnen sich nun erneut die Hörsäle. Das bedeutet auch, dass es wieder Veranstaltungen der Marxistischen Initiative an Unis (kurz: MIAU) in Wien geben wird, wo wir sowohl über marxistische Theorie, als auch über historische Ereignisse sowie aktuelle Bewegungen diskutieren werden.