Folgendes Flugblatt verteilt der Funke bei den Großdemos, die am 28.8.2021 gegen die Taliban-Herrschaft in Afghanistan stattfinden. Lies den Text auch auf Paschtu und Persisch.

Die Taliban haben innerhalb von wenigen Tagen alle großen Städte Afghanistans erobert und jetzt fast das ganze Land mit ihrem Terrorregime unter Kontrolle. Alle Arbeiter, Armen und Unterdrückten werden unter ihnen leiden, aber besonders die Rechte von Frauen sowie nationalen und religiösen Minderheiten werden die Taliban mit Füßen treten.

Die Hauptverantwortung dafür tragen die Regierungen und Kapitalisten, vor allem aus den USA und Europa, aber auch aus Pakistan, Iran, Russland und China, die auf dem Rücken des afghanischen Volkes seit Jahrzehnten den Kampf um ihre eigenen Interessen austragen. Dabei war und ist ihnen das Leben der Menschen in Afghanistan und selbst das ihrer eigenen Soldaten völlig egal. Gerade die Verhandlungen der USA mit den Taliban in den letzten Jahren und ihr Druck, ihnen einen Teil der Macht zu überlassen und hunderte ihrer Kämpfer freizulassen, hat die Terroristen erst gestärkt und legitimiert.

Die österreichische Regierung hat diese verbrecherische Politik immer unterstützt. Aber gleichzeitig betreibt sie zusammen mit den großen Medien eine rassistische Hetzkampagne gegen Flüchtlinge aus Afghanistan. Kurz und Nehammer verbreiten die schlimmsten Vorurteile und diskutieren weiter über Abschiebungen, während die Grünen durch ihre Regierungsbeteiligung diese Politik unterstützen. Und die „Opposition“ unterstützt diesen Kurs. Das ist der Versuch, die Arbeiterinnen und Arbeiter in Österreich durch Rassismus zu spalten. Zehntausende AfghanInnen leben und arbeiten in Österreich, oft zu sehr schlechten Löhnen und Bedingungen. Es wäre die Aufgabe der Arbeiterorganisationen, allen voran der Gewerkschaften, eine klare Position gegen diese Spaltung einzunehmen und den gemeinsamen Kampf um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu organisieren.

Aber auch die (ehemalige) afghanische Regierung, die korrupten Politiker, Mudschahidin, Generäle, Geschäftsleute und Warlords sind für den Sieg der Taliban verantwortlich: Sie ALLE waren es, die mit den Millionen und Milliarden US-$ aus dem Westen ein Leben in Luxus führten, während die Massen der Armen nicht einmal eine Stück Brot hatten. Mit dem Vormarsch der Taliban konfrontiert handelten sie mit ihnen kurzerhand entweder einen Deal aus oder flohen in ihren Hubschraubern oder Luxuslimousinen. Von ihnen wird sicher niemand das Land befreien. Das können nur die afghanischen Massen selbst!

Die Taliban konnten wegen der grausamen Politik der Herrschenden und Kapitalisten aller Länder zur Macht kommen. Sie sind nur ein besonders grausamer Ausdruck dafür, dass der Kapitalismus als System in der Krise ist und weltweit das Leben der Menschen zerstört. Die Taliban können daher auch nur durch den Kampf der unterdrückten und ausgebeuteten Massen auf der ganzen Welt und nicht durch imperialistische Militärinterventionen besiegt werden.

Die Massen in Afghanistan selbst haben eine lange Tradition des Widerstandes gegen fremde Besatzer und selbst der Revolution gegen die eigenen Herrschenden, auch wenn diese seit Jahrzehnten durch den Bürgerkrieg verschüttet sind. Aber die Arbeiter, Tagelöhner und Jugendlichen in den Städten und die armen Bauern auf dem Land werden früher oder später den massenhaften Widerstand gegen die Taliban beginnen, weil diese ihnen nur Elend und Tod zu bieten haben. Sie werden den Weg der Revolution gehen. Denn durch den religiösen Fanatismus der Taliban wird niemand satt werden. Dabei ist es entscheidend, dass wir uns nicht anhand nationaler oder religiöser Linien spalten lassen: Egal ob Paschtunen, Hazaras, Tadschiken, Usbeken oder andere Volksgruppen, egal ob Sunniten oder Schiiten, alle müssen gemeinsam kämpfen!

Für solche Kämpfe sehen wir jetzt schon inspirierende Beispiele in der ganzen Region und weltweit: Insbesondere im Iran kämpfen Arbeiter und Bauern schon seit Jahren immer entschlossener gegen das Mullah-Regime, die massenhaften Streiks und Aufstände werden früher oder später zu einer Revolution führen. In Pakistan hat die PTM-Bewegung unter Paschtunen das Land erschüttert und Streiks gegen Privatisierungen und Armut werden wie auch in Indien immer häufiger. Selbst in den USA hat die Black Lives Matter-Bewegung gezeigt, dass die Jugendlichen und Arbeiter die Unterdrückung in der Krise des Kapitalismus nicht mehr länger dulden.

Auf der ganzen Welt steht die Revolution auf der Tagesordnung. Sie wird selbst an Afghanistan und an Österreich nicht vorbeigehen. Was es jetzt braucht, ist eine richtige Perspektive und Organisation, um das vorzubereiten: Die Perspektive des Sozialismus, das heißt der Machtübernahme durch die Arbeiter und in Ländern wie Afghanistan der armen Bauern. Nur dadurch kann die Produktion für die Bedürfnisse aller organisiert werden anstatt für den Profit einer winzigen Schicht Superreicher und Kriege, Terror und Hunger ein für allemal aus der Welt verschwinden. Für diese Perspektive kämpft die Internationale Marxistische Tendenz in Österreich, Afghanistan, und vielen anderen Ländern der Welt. Schließ dich uns an!

Arbeiter aller Länder vereinigt euch!

Gegen den Imperialismus und Fundamentalismus - Hoch die internationale Solidarität!

Nieder mit dem Rassismus!

Für den Sozialismus!

د طالبانو، توکم پالنې او پانګوالۍ پر وړاندې: سوسیالیستی انقلاب

طالبانو په کمو ورځو کې د افغانستان واړه ستر ښارونه ونیول او اوس یې ټول هېواد د ترهګر رژیم تر ولکې لاندې دی. ټول زیارایستونکي، بېوزلي او زبېښل شوي به د دوې تر رژیم لاندې رنځیږي، په ځانګړي توګه د ښځو رښتې او همدارنګه د ټولو مذهبي او قومي لږکیو رښتې به تر پښو لاندې کړي

د دې فاجعې اصلي مسولیت د دولتونو او پانګوالو پر غاړه دی؛ په ځانکړې توګه د امریکا او اروپا د دولتونو خو ورسره د پاکستان، ایران، روس او چین هم، چې له لسګونو کلونو راهیسې یې د خپلو ګټو دا جګړه د افغان ولس پر اوږو ورتپلې ده. په دې لړ کې د دوی لپاره د افغانستان د انسانانو ژوند او د خپلو سرتېرو ژوند بې ارزښته دی. په تېرو څو کالو کې طلالبانو سره د امریکا مذاکراتو، دوی ته په واک کې د برخې ورکولو فشارونو او د دوی د سلګونو سرتېرو خوشې کولو طالبانو ته مشروعیت او ځواک ورکړ

د اوتریش دولت هم د دغه ناوړه سیاست تل ملاتړ کړی دی. او په ورته توګه یې د لویو رسنیو پر مټ د توکمپالنې بازار د افغان کډوالو پر ضد ګرم ساتلی. کورتس او نېهامر د کډوالو پر وړاندې تر ټولو بدو قضاوتونو ته هوا ورکوي او د کډوالو پر بېرته استولو خبرې کوي پداسې حال کې چې زرغون ګوند په حکومت کې شریک دی او له دې سیاستونو ملاتړ کوي. او په ورته توګه اپوزېسون ګوند هم د دغو سیاستونو ملاتړ کوي. دا په اوتریش کې د توکمپالنې پر مټ د زیارایستونکیو د وېشلو یوه هڅه ده. لسګونه زره افغان کارګر په اوتریش کې په لږې تنخا او سختو کاري شرایطو کې کار کوي. دا د کارګري سازمانونو او په ځانګړې توګه د کارګري ټولنو دنده ده چې د داسې وېش پر ضد غوڅ دریځ ونیسي او د یو نیکمرغه ژوند او ښو کاري شرایطو لپاره په ګډه مبارزه وکړي

همدارنګه مخکینی افغان دولت، فاسد سیاستوال، مجاهدین، جنرالان، تجاران او ټوپکوال هم د طالبانو په بریا کې مسول دي. دوی هغه خلک ول چې د غرب په میلیونونو او ملیاردونو ډالرو یې د عیش و عشرت ژوند کاوه، پداسې حال کې چې ولسونو یوه مړۍ ډوډۍ نه درلوده. د طالبانو له پرمختګ سره دوی یا له طالب سره معامله وکړه او یا هم پخپلو الوتکو او قیمتي موټرو کې وتښتیدل. له دوی څخه هېڅوک دا هیواد نشي ازادولای. دا هیواد یوازې پخپله افغان عام ولس ازادولای شي

طالبان د ټولو واکمنانو د بېر‌حمو سیاستو او د پانګوالو پر مټ واک ته ورسیدل. د طالبانو واک ته رسېدل په بربنډه توګه د دې څرګندونه کوي چې پانګه‌وال نظام د یوه سیستم په توګه په بحران کې دی او د انسان ژوند یې په ټولې نړۍ کې له تباهۍ سره مخ کړی. له همدې کبله طالبان یوازې د ټولې نړۍ د زیارایستونکیو او او زبېښل شویو پرګنو د مبارزې په پای کې ماتېدای شي، نه د امپریالیستي ځواکونو د مداخلې پر مټ

افغان ولس د بهرنیو یرغلګرو پر ضد د مبارزې او په همدې توګه د خپلو واکمنو پر ضد د انقلابونو یو روښانه دود لري، که څه هم دغه دود د لسګونو کلونو کورنیو جګړو یو څه تر ګرد لاندې راوستی. خو کارګر، ورځني مزدوران، ښاري ځوان نسل او د کلیو بېوزله طبقه به نن یا سبا د طالب پر ضد پاڅون پیلوي. ځکه چې طالب د دوی لپاره پرته له بربادې، شاتګ او مرګ نور څه نلري. دوی به د انقلاب پر لورې ځي. ځکه چې د طالب مذهبي وحشت به هیڅوک ماړه نکړای شي. دلته به دا ډیره مهمه وي چې موږ د مليتونو او مذهبونو پر بنسټ سره جلا نشو. توپیر نکوي که پښتون، هزاره، تاجک، ازبک او یا د کوم بل قوم اوسو. که سني یا شیعه اوسو، ټول باید په ګډه سره مبارزه وکړي

د داسې مبارزو ځینې هیله‌بخښونکې بیلګې په سیمه او نړیواله کچه ګورو: په ځانګړي توګه زیارایستونکي او بزګران له کلونو راهیسې په کلک هوډ ایران کې د ملایي رژیم پر وړاندې مبارزه کوي. دا ولسي اعتصابونه او پاڅونونه به نن یا سبا په انقلاب ختمېږي. په پاکستان کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه هیواد ولړزاوه. او د دولتي شتمنیو د شخصي کولو او بېوزلۍ پر وړاندې اعتصابونه په هند کې هم مخ په زیاتیدو دي. همداسې په امریکا کې د تورپوټکیو خوځښت وښودله، چې د پانګوال سیستم زبېښاک او ظلم د ځوانانو او کارګرو لپاره تر ډیره د زغم وړ ندی

په ټوله نړۍ کې انقلاب تر ورځني ژونده رارسیدلی. دا هغه څه ندي چې د اوتریش او افغانستان نه به چپ تیریږي. هغه څه چې اوس ورته اړتیا ده، داسې لیدلوری دی چې راروان انقلاب ته له وړاندې تیاری ونیسي:‌ د سوسیالیزم لیدلوری، په دې مانا چې واک د افغانستان په څېر بېوزله هېوادو کې د کارګرو او بېوزلو بزګرانو لاس ته ورشي. یوازې په دې توګه کړای شو چې تولید د دې پر ځای چې د یو څو تنو د ګټو توکی وي، د تولې نړۍ د اړتیاو د پوره کېدو لپاره وکارول شي. او جګړه، ترهګري او ولږه د ابد لپاره له منځه یووړل شي. د همدغې لیدلوري لپاره نړیوال مارکسیستي خوځښت (IMT) په اوتریش، افغانستان او په نورو هیوادونو کې مبارزه کوي. له موږ سره مل شئ

!ـ د نړې زیار ایستونکیو سره یو شئ

!ـ د امپریالیزم او بنسټپالنې پر ضد، ژوندی دې وي نړیوال پیوستون

!ـ مرګ پر توکمپالنه

!ـ د سوسیالیزم لپاره

علیه طالبان، نژاد پرستی و سرمایه داری: انقلاب سوسیالیستی

طالبان در کمتر از چند روز توانستند تمام شهرهای بزرگ افغانستان را تسخیر نمایند و حالا تقریبن تمام کشور را تحت حاکمیت رژیم تروریستی شان است. تمام کارگران، فقیران و ستمدیدگان تحت این حاکمیت رنج خواهند برد، اما به ویژه حقوق زنان و نیز حقوق تمام اقلیت های قومی و مذهبی پایمال خواهند شد

مسوولیت اصلی این فاجعه به دوش دولت ها و سرمایه داران و قبل از همه به دوش حکومت های آمریکا و اروپا و اما همچنین پاکستان، ایران، روسیه و چین می باشد، آنهای که از دهها سال به این طرف جنگ بر سر منافع شان را بر دوش مردم افغانستان تحمیل کرده اند. در این راستا جان انسان ها در افغانستان و نیز جان سربازان شان برایشان کاملن بی اهمیت است. در عین حال مذاکرات آمریکا با طالبان در جند سال گذشته وفشار ها برای شریک ساختن آنان در قدرت و رهایی صدها جنگجوی آنها، در وهله نخست طالبان را تقویت و مشروعیت بخشید

حکومت اتریش مدام این سیاست های جنایتکارانه را حمایت کرده است. اما همزمان با همراهی رسانه های بزرگ تبلیغات نژادگرایانه ی را علیه مهاجران افغانستان به پیش می برد. کورتس و نی هامر بدترین پیش فرض ها را تکثیر نموده و هنوز در مورد برگشتاندن مهاجرین صحبت می کنند، در حالیکه سبزها با سهیم بودن در دولت، این سیاست ها را حمایت می کند. و همچنان احزاب مخالف این حرکت را حمایت می کنند. این تلاشی است برای تفرقه انداختن میان کارگران از طریق نژادگرایی. دهها هزار کارگران افغانستانی اکثرن با معاش پایین و شرایط کاری سخت کار می کنند. این وظیفه سازمان های کارگری از همه اولتر اتحادیه کارگران می باشد، تا یک موضع واضح علیه این تفرقه اندازی گرفته و مبازره مشترک برای یک زندگی بهتر و شرایط بهتر کارگری را سازمان دهی کنند

اما دولت قبلی افغانستان، سیاست مداران فاسد، مجاهدین، جنرال ها، تجاران و جنگ سالاران نیز در پیروزی طالبان مسوول اند. اینها همه کسانی بودند، که با میلیون ها و میلیارها دالر آمریکایی غرب زندگی مجلل داشتند، در حالیکه توده های فقیر یک تکه نان خشک نداشتند. با پیشروی طالبان اینان از سر بی تاملی یا با طالبان معامله کردند و یا هم در هلی کوپترها و لیموزین های لوکس شان فرار کردند. هیچ کسی نمی تواند کشور را از دست اینها آزاد کند،‌ این کار را فقط مردم افغانستان می توانند

طالبان بدلیل سیاست های بی رحم حاکمان و سرمایه داران از تمام کشورها به قدرت دست یافتند. طالبان یک تجلی ظالمانه ویژه برای این است،‌ که سرمایه داری به عنوان یک نظام در بحران است و زندگی بشر را در سراسر دنیا به تباهی می کشاند. از اینرو طالبان فقط با مبارزه ستمدیده گان و توده های استثمار شده از سراسر جهان نه با مداخلات نظامی سرمایه داری شکست داده خواهند شد

توده های مردم افغانستان خود رسم درازی در مبارزه علیه اشغالگران خارجی و نیز انقلاب علیه حاکمان خویش را دارند، با وجود اینکه این رسم از دهها سال به این طرف زیر گرد و غبار جنگ های داخلی گم شده است. اما کارگران، روزمزد کاران، جوانان در شهرها و طبقه فقیر در روستا ها دیر یا زود علیه طالبان به قیام آغاز خواهند کرد. زیرا طالبان برای آنها فقط فاجعه و مرگ پیشکش می توانند. اینها به مسیر انقلاب خواهند رفت. بدلیل تعصب مذهبی (فناتیسم) طالبان هیچ کسی سیر نخواهد شد. در این میان جلوگیری از تقسیم شدن ما به اساس ملیت و یا مذهب سرنوشت ساز خواهد بود. صرف نظر از اینکه پشتون، هزاره، تاجیک، ازبیک و یا گروه قومی دیگر باشیم و یا سنی یا شعیه، همه باید با هم مبارزه کنیم

امثال این چنین مبارزات را ما در تمام مناطق و در کل جهان می بینیم: مخصوصن کارگران و دهقانان در ایران از سال ها به این طرف مصمم علیه نظام ملایی مبارزه می کنند. اعتصاب های توده یی و قیام ها دیر یا زود به انقلاب خواهد انجامید. در پاکستان نیز جنبش تحفظ پشتون ها در میان پشتون ها، آن کشور را به لرزه آورده و اعتصاب ها علیه شخصی سازی و فقیری در هند نیز هر روز بیشتر می شود. در خود آمریکا جنبش زندگی سیاهان اهمیت دارد نشان داد، که جوانان و کارگران ستم بحران های سرمایه داری را دیگر تحمل نمی کنند

در سراسر دنیا انقلاب در دستور کار قرار دارد. این چیزی نیست که از کنار افغانستان و اتریش بگذرد. چیزی که حالا نیاز دارد، یک چشم انداز درست و سازمانی است، که زمینه انقلاب را آماده کند: چشم انداز سوسیالیستی یعنی قدرت گرفتن کارگران و در کشورهای مثل افغانستان دهقانان فقیر. فقط بدین وسیله می توانیم تولیدات را برای رفع ضروریات همه بجای تامین منفعت یک طبقه بسیار پولدار سازمان داد، و جنگ، ترور و گرسنگی را برای ابد از بین برد. برای این چشم انداز گرایش های بین المللی مارکسستی در اتریش،‌افغانستان، و کشورهای متعدد دیگر در سراسر جهان مبارزه می کنند. با ما همراه شوید