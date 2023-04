SPÖ-Konflikt, die Wahlsiege der KPÖ, die Zunahme an Streiks und Kämpfe in der Jugend zeigen an: In der österreichischen Arbeiterbewegung bricht eine neue Zeit an. Die Arbeiterklasse sucht und schafft sich dabei politische Werkzeuge, um die Zumutungen des Krisenkapitalismus zu beantworten.

Wir begrüßen alle Fortschritte im Klassenkampf – für eine Offensive gegen die Bürgerlichen – für Sozialismus zu unseren Lebzeiten!

Lies hier unser aktuelles Editorial.