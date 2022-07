Revolutionäre Arbeit kostet Geld und die Selbstfinanzierung unserer politischen Arbeit ist kein Nebenaspekt, sondern ein Fundament unserer Arbeit. Dafür brauchen wir auch deine Hilfe, jeder Beitrag zählt!

Manche glauben, dass wir unsere Schriften gratis hergeben müssten, weil wir doch Linke seien. Dies ist ein liberal-reformistisches Missverständnis. Ernsthafte Menschen hingegen wissen, dass alles im Leben einen Preis hat – und den bezahlen in unserem Fall unsere LeserInnen, UnterstützerInnen und SympathisantInnen. Dafür haben wir die Freiheit, das zu sagen, was die Arbeiterklasse wirklich nach vorne bringt.

Wir investieren viele, viele Stunden, um in der Arbeiterklasse und Jungendbewegung ein revolutionäres Programm zu verankern, dies machen wir in unserer Freizeit. Aber wir brauchen auch Geld um zu Drucken, professionelle Leistungen zu bezahlen, Transparentstoff zu kaufen, Räumlichkeiten zu haben etc.

Im vergangenen Jahr traten wir an unsere UnterstützerInnen heran, um in den kommenden 15 Monaten um 100.000 € für unseren Aufbaufonds zu bitten. Damit wollen wir die Theorieproduktion erweitern und Redaktionsräumlichkeiten erwerben. Die ersten Früchte dieser Anstrengungen sind bereits im Umlauf. Parallel zu dieser Zeitung ist auch die 5. Ausgabe unseres Theoriemagazins in Druck, und Ende Juni wurde die hervorragende „Geschichte der Philosophie“ von Alan Woods aufs Papier gepresst. Woran wir noch arbeiten, ist die Gründung unseres Buchverlags und -vertriebs.

Eine dramatische Wende erfuhr unsere Suche nach Redaktionsräumlichkeiten. Die monatelange Suche nach einem Kaufobjekt war erfolglos, weil die Preise sehr schnell steigen. So erhöhten wir unser finanzielles Limit und fanden tatsächlich geeignete Räume. Diese erfordern einen höheren Einsatz als geplant. Nach den im vergangenen Jahr erreichten 86.000 € brauchen wir nochmals 100.000 €.

Wir haben ein konkretes Objekt in Verhandlung, helft uns dies zu realisieren. Es wird eine solide materielle Basis für viele Jahre bedeuten. Investier das Geld in die Revolution, es ist die beste Möglichkeit der Inflation (und ihren Ursachen) ein Schnippchen zu schlagen.

Für den Sozialismus zu unseren Lebezeiten!

Konto:

Der Funke

IBAN: AT48 1513 3009 5102 5576