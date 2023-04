Funke-Redakteur Emanuel Tomaselli war am 27.4. auf Servus TV im Gespräch zu „Comeback des Kommunismus“. Der Anlass war der Wahlerfolg der KPÖ Plus in Salzburg.

Mit in der Diskussionsrunde war KPÖ-Plus Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl, FPÖ-Ideologe Andreas Mölzer, Politikwissenschaftlerin Lore Hayek und Autor und FDP-Wähler Julien Backhaus.

In dem Gespräch ging es darum, was zu den Wahlerfolgen der KPÖ geführt hat, was es heißt, Kommunist zu sein, warum der Kapitalismus versagt und was der KPÖ-Wahlsieg und die SPÖ-Krise miteinander zu tun haben.

Die ganze Folge ist derzeit noch in der Servus-TV Meditathek abrufbar.

Schau sie dir hier an.

Wenn du dich dafür interessierst, was Kommunismus heißt, schau dich um in unserer Marxismus Bildungsmappe.

Wenn du ein Funke-Abo abschließen willst, kannst du das hier tun.

Wenn du aktiv werden willst, melde dich!

Schau dir hier einige Kurz-Clips aus der Folge an: