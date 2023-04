Fahr mit auf unser marxistisches Pfingstseminar: 26.-29. Mai 2023. Hier gehts zur Anmeldung.

Seminar 26.-29. Mai 2023

Ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Praxis!

Ort: MühlFUNViertel (Vorderanger 16, 4163 Klaffer am Hochficht) - gemeinsame Anreise möglich

Springen zu:

Wer die Welt verändern will, muss sie verstehen! Unser jährliches Pfingstseminar ist die ideale Gelegenheit, um sich mit den revolutionären Ideen des Marxismus zu bewaffnen und Revolutionäre aus mehreren Ländern kennenzulernen. Sei dabei!

Warum ein marxistisches Seminar?

Der Kapitalismus steckt weltweit in der tiefsten Krise: Die Wirtschaft ist völlig instabil. Der imperialistische Wettstreit spitzt sich zu – der Krieg in der Ukraine ist ein brutaler, militärischer Ausdruck dessen. Während die Profite einiger Weniger weiter sprudeln, versuchen die Herrschenden, die Krisenkosten auf die Massen abzuladen. Die profitgetriebene Wirtschaft treibt die Zerstörung der Umwelt weiter voran. Dieses System bringt keine Fortschritte mehr, deshalb stecken auch die Wissenschaft und die Moral in der Krise. Das sind die Bedingungen, in denen die Revolution heranreift – und das erfüllt uns mit großem Optimismus. Wir sehen weltweite Massenbewegungen, die teilweise revolutionären Charakter annehmen, wie im Iran, in Peru oder in Sri Lanka letztes Jahr. In Großbritannien sahen wir die größte Streikwelle der letzten Jahrzehnte.

Der Kapitalismus ist reif, überwunden zu werden. Doch dafür braucht es auch einen Plan, wie das gelingen kann.

Der Marxismus bietet das beste Werkzeug, um den Kapitalismus zu verstehen – und um den Kapitalismus auf den Müllhaufen der Geschichte zu befördern. Dafür organisieren wir uns! Und am Seminar lernst du diese Ideen kennen oder kannst dein Wissen vertiefen.

Was erwartet dich am Seminar?

Gemeinsam fahren wir für ein Wochenende in das Mühlviertel, umgeben von Natur und hoffentlich sonnigem Wetter. Dort erwarten dich zahlreiche interessante Workshops und Diskussionen zu aktuellen, theoretischen und geschichtlichen Themen, die für

heute hochrelevant sind.

Neben spannenden Diskussionen gibt es auch gemeinsames Grillen, Arbeiterliedersingen und Freizeitspaß in der Natur. Außerdem gibt es die großartige Gelegenheit, sich mit Revolutionärinnen und Revolutionären aus anderen Ländern auszutauschen.

PROGRAMM

Plenum: Perspektiven der Revolution

Workshops:

Marxistische Ökonomie: Die Krise des Kapitalismus

Das Ende der Globalisierung

Imperialismus: Von Lenin bis heute

Ukraine: Imperialismus und Krieg

Marxismus und Feminismus

China: Von der Überwindung des Kapitalismus zur imperialistischen Weltmacht

Marxisten und die Arbeiterbwegung in Großbritannien

Staat und Revolution

Reformismus vs. Revolution

Chile: Die Grenzen des Linksreformismus

Mensch, Natur und Klimakatastrophe - Historischer Materialismus

Dialektik der Natur

Marxismus und Religion

Die Bolschewiki und die Russische Revolution 1917

Marx und Engels als Revolutionäre

ZEITPLAN

FR, 3. Juni - Anreisetag

SA, 4. Juni

08:00-09:30 Frühstück

09:45-10:00 Begrüßung

10:00-13:15 Plenum

13:30-15:00 Mittagessen

15:00-17:30 Workshopeinheit

17:45-19:15 Abendessen

19:15-20:15 Programm

SO, 5. Juni

08:00-09:15 Frühstück

09:30-12:00 Workshopeinheit

12:00-13:30 Mittagessen

16:00-18:30 Workshopeinheit

18:30-20:00 Abendessen

Arbeiterliedersingen

MO, 6. Juni - Abreisetag

KOSTEN UND ANREISE

Das Seminar ist gänzlich selbstorganisiert und durch Spenden und Teilnahmebeiträge selbstfinanziert. Um allen die Mitreise zu ermöglichen, sind die Preise sozial gestaffelt und es gibt die günstige Zeltoption. Im Preis sind das Programm, die Übernachtung sowie Frühstück, Mittag- und Abendessen für SA und SO, sowie Frühstück am MO (Abreisetag) inkludiert.

Teilnahmebeiträge:

Zelt (selbst mitgebracht) Zimmer SchülerIn bis 20 J. 25€ 40€ Studi/Lehrling/Arbeitslos 35€ 60€ Berufstätig 55€ 80€ Solidaritätsbeitrag 110€ 110€

Anreise:

Wir organisieren eine gemeinsame Anreise aus Wien, Graz, Linz, Innsbruck und Vorarlberg. Eine gemeinsame Anreise können wir nur garantieren, wenn du an allen Tagen teilnimmst. Man kann auch mit dem eigenen Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln selbst anreisen.

Gemeinsame Hin- & Rückfahrt

Wien - Reisebus (22€), Treffpunkt FR 17:30, Webstbahnhof /Rückkehr MO 15:30

Graz (ca. 15€)

Linz (ca. 5€)

Vlbg (ca. 20€)

Innsbruck (ca. 20€)

Individuelle Anreise:

Adresse: MühlFUNViertel, Vorderanger 16, 4163 Klaffer am Hochficht (OÖ)

Öffentlich: von Linz mit dem Bus bis Station "Klaffer am Hochficht Spitzwirt" oder mit dem Zug bis Bhf. Aigen-Schlägl (Abholung auf Nachfrage möglich)

Mit eigenem Auto (Gratisparkplatz vorhanden)

Anmeldung