Auch diesen Herbst gibt es wieder die Marxistische Initiative an Unis (kurz: MIAU) in Wien, Graz und erstmal auch in Innsbruck. Freut euch auf Veranstaltungen zu marxistischer Theorie, historischen Ereignissen sowie aktuellen Bewegungen. Denn wie Lenin schon treffend bemerkte: „Ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben."