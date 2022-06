Willkommen zur International Marxist University (IMU) 2022, einer viertägigen Online-Diskussion zu grundlegenden Themen und Aspekte des Marxismus, die von der International Marxist Tendency (IMT) vom 23. bis 26. Juli veranstaltet wird.

Hier geht es zur internationalen Informations-Website der IMU 2022

Es wird Live-Streams in Wien, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Vorarlberg geben - Infos coming soon!

Die Welt befindet sich in tiefen Krisen. Kriege, Ungleichheit, Leid und die Pandemie sind zur neuen Normalität des Lebens im Kapitalismus geworden. Doch die herrschende Klasse, die Politikerinnen und ihre Ideologinnen in der bürgerlichen akademischen Welt haben ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt, die scheinbar chaotische Welt, in der wir leben, auch nur zu verstehen, geschweige denn sie zum Besseren zu verändern. In all dieser Ungewissheit kristallisiert sich der Marxismus als die einzige Methode heraus, die in der Lage ist, den scheinbar chaotischen weltweiten Prozessen einen Sinn zu geben und eine praktische Grundlage für den Kampf um unsere Zukunft zu liefern.

Aus diesem Grund konzentriert sich die IMU 2022 auf die drei Säulen des Marxismus: die revolutionäre Philosophie des dialektischen Materialismus, Marx' ökonomische Einsichten in die Widersprüche des Kapitalismus und den historischen Materialismus, der marxistischen Geschichtsauffassung. Es gibt kein besseres Gegenmittel gegen die Verwirrung der heutigen Situation, als diese Grundlagen zu studieren und zu lernen, wie wir sie gegen die Angriffe der Verfechter des Kapitalismus verteidigen können.

Alle Vorträge und Diskussionen werden in mehrere Sprachen übersetzt, um eine breite internationale Beteiligung zu ermöglichen. Zudem wird es in zentralen Städten in Österreich gemeinsame Treffen zur Teilnahme an der IMU geben. Wenn ihr Fragen zu der Veranstaltung habt, zögert bitte nicht, uns unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu kontaktieren.

Melde dich hier für die International Marxist University an! Wir bitten dich, die Abhaltung und Vorbereitung der University mit einer Spende zu unterstützen.



