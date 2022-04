3.-6. Juni 2022 - <Anmeldung>

Seminar 3.- 6. Juni 2022

Krieg, Imperialismus, Krisen - wir brauchen eine Revolution!

ANMELDUNG

Ort: MühlFUNViertel (Vorderanger 16, 4163 Klaffer am Hochficht, Oberösterreich) - gemeinsame Anreise möglich

Wir leben in einer extrem turbulenten Zeit. In den letzten zwei Jahren hat sich das Leben aller Menschen auf der Welt grundlegend verändert und ständig bringt der Kapitalismus neue Krisen hervor. Dieses barbarische System muss beseitigt werden!

Doch damit das möglich ist, müssen wir erstens verstehen, warum die Welt „aus den Fugen gerät“ und einen Ausweg aufzeigen. Deshalb braucht es ein ernsthaftes Studium des Marxismus – und den Aufbau einer revolutionären Organisation.

Unser traditionelles „Pfingstseminar“ ist die perfekte Gelegenheit, unsere Ideen kennenzulernen und zu vertiefen. Ob jung oder alt, jedeR ist willkommen.

Nach zwei Jahren Pandemie gibt es nun endlich wieder ein verlängertes Wochenende mit spannenden Diskussionen, der Möglichkeit, sich auszutauschen und natürlich auch Grillen, Badesee und guter Laune!

Inhaltlich orientieren sich unsere zahlreichen Workshops an den von Lenin genannten „drei Quellen und Bestandteilen des Marxismus“: Der Philosophie, der Ökonomie und den Erfahrungen des Klassenkampfes.

Es wird eine gemeinsame Anreise geben. Sei dabei!

PROGRAMM

Plenum: Krieg, Imperialismus, Krisen – wir brauchen eine Revolution!

Buchvorstellung: Geschichte der Philosophie - eine marxistische Perspektive

Workshops:

Marxismus und Musik

Žižek und die Linke - Marxismus vs. Postmodernismus

Dialektik der Natur: Kapitalismus vs. Wissenschaft

Der Materialismus der Aufklärung

Marxismus vs. Anarchismus

Schule und Sozialismus

Von Hegel zu Marx: Einführung in die marxistische Philosophie

Kapitalismus verstehen: Einführung in die marxistische Ökonomie

Planwirtschaft statt „Green Capitalism“

Die organische Krise des Kapitalismus: Wie es zur heutigen Krise kam

Imperialismus heute: Der Ukraine-Krieg, seine Auslöser und Folgen

Nieder mit den Taliban! Frauenbefreiung und Afghanistan

Perspektiven für Großbritannien & die Aufgaben der Marxisten

Die nationale Frage am Balkan

LGBT: Befreiung und Revolution

Russland 1917: Krieg & Revolution

ZEITPLAN

FR, 3. Juni - Anreisetag

SA, 4. Juni

08:00-09:30 Frühstück

09:45-10:00 Begrüßung

10:00-13:15 Plenum

13:30-15:00 Mittagessen

15:00-17:30 Workshopeinheit

17:45-19:15 Abendessen

19:15-20:15 Buchpräsentation

SO, 5. Juni

08:00-09:15 Frühstück

09:30-12:00 Workshopeinheit

12:00-13:30 Mittagessen

16:00-18:30 Workshopeinheit

18:30-20:00 Abendessen

Arbeiterliedersingen

MO, 6. Juni - Abreisetag

TEILNAHMEBEITRAG & ANREISE

Das Seminar ist gänzlich selbstorganisiert und durch Spenden und Teilnahmebeiträge selbstfinanziert. Um allen die Mitreise zu ermöglichen, sind die Preise sozial gestaffelt und es gibt die günstige Zeltoption. Im Preis sind das Programm, die Übernachtung sowie Frühstück, Mittag- und Abendessen für SA und SO, sowie Frühstück am MO (Abreisetag) inkludiert.

Teilnahmebeiträge:

Zelt (selbst mitgebracht) Zimmer SchülerIn bis 20 J. 25€ 40€ Studi/Lehrling/Arbeitslos 35€ 60€ Berufstätig 55€ 80€ Solidaritätsbeitrag 110€ 110€

Anreise:

Wir organisieren eine gemeinsame Anreise aus Wien, Graz, Linz, Innsbruck und Vorarlberg. Eine gemeinsame Anreise können wir nur garantieren, wenn du an allen Tagen teilnimmst. Man kann auch mit dem eigenen Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln selbst anreisen (Gratisparkplätze vor Ort, Abholung vom nächstgelegenen Bahnhof auf Nachfrage möglich).

Gemeinsame Hin- & Rückfahrt

Wien - Reisebus (ca. 20€), Abreise FR 17:30, Webstbahnhof

Graz - Automitfahrt (ca. 15€)

Linz - Automitfahrt (ca. 10€)

Vlbg - Automitfahrt (ca. 20€)

Innsbruck - Gruppenticket (ca. 20€)

Individuelle Anreise:

Adresse: MühlFUNViertel, Vorderanger 16, 4163 Klaffer am Hochficht (OÖ)

Öffentlich: von Linz mit dem Bus 289 (Richtung Schwarzenberg) bis Station "Klaffer am Hochficht Spitzwirt" oder mit dem Zug bis Bhf. Aigen-Schlägl (Abholung auf Nachfrage möglich)

Mit eigenem Auto (Gratisparkplatz vorhanden)

ANMELDUNG

Wenn du Fragen hast, melde dich gerne unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!