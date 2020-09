Du interessierst dich für marxistische, kommunistischen Ideen? Du willst in Arbeitskämpfen, an Schulen & Unis und in Bewegungen mitkämpfen? Dann komm vorbei - diskutier mit - werde aktiv für die Revolution!

Das Jahr 2020 ist ein Wendepunkt: Die Corona-Pandemie hat eine Krise des Kapitalismus ausgelöst. 400 Mio Menschen haben weltweit ihren Job verloren. Die Zahl der hungerleidenden Menschen hat sich auf 265 Mio verdoppelt. Die Umweltzerstörung geht ungebremst weiter. Gleichzeitig machten dieses Jahr 32 der größten Konzerne weltweit 109 Mrd $ Profite. Jeff Bezos ist seit Jahresbeginn um mehr als 80 Mrd $ reicher geworden.

Der Kapitalismus zeigt deutlich sein wahres Gesicht. Anstatt die Ressourcen planmäßig für bessere Löhne, zum Kampf gegen Armut, Arbeitslosigkeit und den Klimawandel einzusetzen, wandern sie in die Taschen superreicher Kapitalisten.

Das System ist todkrank und kann nicht reformiert werden – wir brauchen eine Revolution! Zahlreiche Massenbewegungen sind im letzten Jahr ausgebrochen: die Gelbwesten in Frankreich, Revolutionen im Libanon, dem Sudan, Chile, Ecuador, und mehr – bis zur diesjährigen #BlackLivesMatter Bewegung.

Damit diese Bewegungen gewinnen können, brauchen sie ein klares Ziel: Den Sturz des Kapitalismus.

„Der Funke“ kämpft in Österreich für dieses Programm. Wir sind Teil der International Marxist Tendency (IMT), einer revolutionären Internationale, die in 40 Ländern weltweit aktiv ist.

Zentrale Online-Veranstaltungen

7. Oktober 19:00: Anmeldelink: #BlackLivesMatter - Livestream aus New York

7. November 19:00: USA nach den Wahlen

11. Dezember 19:00: Krise, Arbeitslosigkeit - Revolution!

Wien

Aufgrund der Corona-Pandemie können wir nicht wie sonst große live Veranstaltungen organisieren. Doch wir sind weiter aktiv! Jeden Tag finden Treffen mit politischen Diskussionen oder Lesekreise statt. Wenn du uns näher kennen lernen willst – melde dich einfach an! Wir melden uns bei dir: www.derfunke.at/anmelden

Graz

Um die Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten zu können und flexibel auf die aktuelle Situation rund um COVID reagieren zu können, melde dich hier an - wir melden uns bei dir: www.derfunke.at/anmelden

14.10. Das Märchen vom Zusammenhalt. Bild und Wirklichkeit in Corona-Zeiten

21.10. Von Bill Gates und den Echsenmenschen.

28.10. Vom Streik zum Kommunismus. Wie wir den Kapitalismus stürzen können.

19.11. Viva la Revolución. Die Top 5 revolutionären Bewegungen rund um die Welt.

Vorarlberg

Details zu unsren "Marx am Freitag"-Veranstaltungen folgen. Melde dich inzwischen hier an & du bekommst rechtzeitig alle Infos: www.derfunke.at/anmelden

Tirol

Wenn du zu unseren regelmäßigen Lesekreis-Treffen kommen möchtest, melde dich an & wir melden uns: www.derfunke.at/anmelden

Linz

Wir veranstalten regelmäßige Treffen. Um auf die Sicherheitslage mit COVID reagieren zu können, melde dich hier an & wir melden uns bei dir: www.derfunke.at/anmelden