„Revolution ist großartig, alles andere ist Quark“ (Rosa Luxemburg)

Am 7. November 1917 siegte die Russische Oktoberrevolution, am 9. November 1918 erzwang die Novemberrevolution den Rücktritt des deutschen Kaisers, zwei Tage später musste der letzte österreichische Kaiser zurücktreten. November ist Revolutionsmonat. Und das wollen wir auch heuer feiern.

Wann? 9. November 2019, ab 19:17 Uhr

Wo? Lustkandlgasse 10/1 (U6 Währinger Straße), Wien

PROGRAMM:

★ 50 Jahre „Heißer Herbst“ - Filmscreening „Ohne um Erlaubnis zu fragen“

Im Herbst 1969 erfasste eine gewaltige Streikwelle Italien. Zentrum der Bewegung ist der Autokonzern FIAT, wo die Arbeitsmigranten aus dem Süden gemeinsam mit linken Studierenden die kapitalistische Ordnung angreifen.

Der Dokumentarfilm „Ohne um Erlaubnis zu fragen“ wurde von dem jungen Arbeiter Pietro Perotti, einem Protagonisten und künstlerischer Kopf der Kämpfe bei FIAT Mirafiori in Turin, zwischen 1969 und 1980 gedreht. Er kaufte sich eine Super-8-Kamera, die er in die Fabrik schmuggelt, um den Arbeitsalltag in Bild und Ton aber auch die Proteste festzuhalten. Jahre später machte er aus den Aufnahmen diesen Dokufilm und gibt damit die revolutionäre Stimmung jener Jahre wieder. „Ohne Erlaubnis zu fragen“ ist erstmals in Wien zu sehen.

★ Konzert von Thyria

anschließend DJ-Sets vom Feinsten.

★ Außerdem präsentieren wir die neue CD der Banda POPolare dell'Emilia Rossa , die dem italienischen Guerillakämpfer Lorenzo „Orso“ Orsetti gewidmet ist, der in Kurdistan in den Reihen der YPG kämpfte und dabei sein Leben ließ.

★ Zusätzlich gibt es eine Tombola, ein Wuzzel-Turnier, Essen, Cocktails und Dosenbier.

JOIN THE PARTY!