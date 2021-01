Am 13. & 14. März 2021 findet auch dieses Jahr unser Seminar zum internationalen Frauenkampftag statt. Es wird online abgehalten werden. <Anmeldung>

Dieses Jahr werden wir uns anlässlich des 150. Jubiläums der Pariser Kommune und gleichzeitig dem 150. Geburtstag der Revolutionärin Rosa Luxemburg mit diesen zwei wichtigen Themen befassen. Darüber hinaus werden aber natürlich auch aktuelle, brennende Fragen der Revolution, der Frauenunterdrückung & ihrer Befreiung diskutiert.

Genauere Informationen zu Programm und Zeitplan folgen bald!

"Wir müssen Sorge tragen, dass der Frauentag nicht nur eine glänzende Demonstration für die politische Gleichberechtigung des weiblichen Geschlechts, sondern darüber hinaus der Ausdruck einer Rebellion gegen den Kapitalismus, eine leidenschaftliche Kampfansage all den reaktionären Maßnahmen der Besitzenden, und ihrer willfährigen Dienerschaft, der Regierung, ist“. -- Clara Zetkin, 1911

Warum Brot & Rosen?

Brot und Rosen war 1912 eine Parole beim Streik von mehr als 20.000 Textilarbeiterinnen in Lawrence, Massachusetts. Beim sogenannten „Brot-und-Rosen-Streik“ kämpften Frauen mit Migrationshintergrund entschieden für ihre Interessen. Sie forderten nicht nur gerechten Lohn (Brot), sondern auch eine menschenwürdige Arbeits- und Lebensumgebung (Rosen). Der Streik wurde von der IWW (Industrial Workers of the World) organisiert und führte dazu, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen eine Lohnerhöhung von bis zu 25 Prozent und eine gerechtere Bezahlung von Überstunden erhielten. Auch wurde zugesagt, dass Streikende in Zukunft nicht mehr diskriminiert werden sollen.