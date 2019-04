Vom 7. bis zum 10. Juni wird auch dieses Jahr wieder unser marxistisches Pfingstseminar in Klaffer/Hochficht in Oberösterreich stattfinden, bei dem über hundert Jugendliche und ArbeiterInnen diskutieren, wie wir den Kapitalismus stürzen und so die Welt retten können.

Anmeldelink

Dieses Jahr steht es ganz besonders im Zeichen des Internationalismus. Zum Einen erwarten wir Gäste aus einer ganzen Reihe von verschiedenen Ländern: Aus Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn, dem ehemailgen Jugoslawien und Großbritannien.

Zum anderen feiern wir das 100-jährige Jubiläum der Gründung der Kommunistischen Internationale. Gegründet wurde sie 1) vor dem Hintergrund des Schreckens des Ersten Weltkrieges, in dem die Parteien der alten Zweiten Internationale in fast allen Ländern vor ihrer eigenen Kapitalistenklasse kapitulierten und den Krieg unterstützten sowie 2) dem Beispiel der russischen Revolution, das für Millionen ArbeiterInnen auf der ganzen Welt als Inspiration für den Kampf diente. Die Arbeit der Internationalen und die Diskussionen auf ihren ersten vier Kongressen von 1919 bis 1922 (bis zu ihrer Degeneration im Stalinismus) sind eine Schatztruhe an Erfahrungen für den Kampf um eine sozialistische Zukunft im hier und jetzt. Gerade in Zeiten von Schwarz-Blau, der Klimakatastrophe und einer neuen Wirtschaftskrise am Horizont ist es zentral, diese Erfahrungen zu diskutieren und auf heute anzuwenden.

Neben Freizeitspaß und Diskussionen erwarten euch

Workshops zu:

Sudan und Algerien: Thawra hatta'l nars - Revolution bis zum Sieg!

Ungarische Räterepublik

Deutschland: Ein wirtschaftlicher Gigant auf tönernen Füßen

Gelbwestenbewegung in Frankreich

Wie funktioniert Kapitalismus (nicht): Einführung in die marxistische Ökonomie

Der Kampf um eine neue Internationale - die Geschichte der IMT

Kapitalismus hat keinen Plan - mit Marxismus gegen die Klimakatastrophe

Es rettet uns kein hö’hres Wesen: Marxismus und Religion

Der Rote Osten erwacht: Kongress der Ostvölker 1920 & Frauenbefreiung

Die Rolle von Ideologie für die Herrschenden: Marx vs. Althusser

Strike, just do it: Arbeitskämpfe im Gesundheits- und Sozialbereich

Reih’ dich ein in die Arbeitereinheitsfront - Erfahrungen der KomIntern und heute

Ort: MühlFUNviertel, Klaffer am Hochficht in OÖ

FUNKE FUSSBALLTURNIER

ARBEITERLIEDER SINGEN

Neben Diskussionen jede Menge Freizeitspaß!



GEMEINSAME ANREISE AUS DEN BUNDESLÄNDERN



TEILNEHMERBEITRÄGE*:

30€ für SchülerInnen

39€ für Studierende / Lehrlinge / Arbeitslose / PensionistInnen

62€ Vollpreis

80€ oder mehr: Solipreis



*Niemand muss aufgrund seiner/ihrer sozialen Lage zu Hause bleiben

