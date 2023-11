Wie wir aus der Presse erfahren haben, hat der Vorstand der Sozialistischen Jugend Wien entdeckt, dass die kommunistische Organisation Der Funke seit 30 Jahren ihre Strukturen unterwandert, „um die Positionen der Sozialistischen Jugend zu verzerren und zu untergraben“.

Die Lage ist so brisant, dass der Vorstand der SJ Wien gestern zusammentrat und die Auflösung der Bezirksorganisation Alsergrund beschloss. Die SJ Alsergrund sei nämlich das „Vehikel“ der kommunistischen Maulwurfsarbeit. Sofort trat der Verbandsvorstand der SJÖ in Aktion und stimmte mehrheitlich per kurzfristigen Umlaufbeschluss der Auflösung zu. Zeitgleich tagte der Ausschuss der SPÖ Alsergrund, um Ausschlüsse von 8 Genossinnen und Genossen zu diskutieren. Noch während der Sitzung wurde die Anzahl der angedrohten Ausschlüsse um eins erhöht.

Bereits davor informierte Niki Kowall, dem eine Wehrhaftmachung Österreichs gegen die Feinde der Demokratie in Russland und in Gaza politisch besonders wichtig ist, über diesen notwendigen Schritt auf X. Kowall zitiert uns: „Die Palästinenser wurden auf einen Status reduziert, der sich kaum von einer Art Sklaverei unterscheidet (…)“. Dies ist eine „Verklärung der Hamas“, so die brillante Schlussfolgerung des aufstrebenden „Jung“politikers.

Alle Strippenzieher und Mitläufer in SJÖ und SPÖ zeigen sich als würdige Agenten der herrschenden Klasse. Sie setzen die nationalen Einheit mit den österreichischen Bürgerlichen, die geschlossen hinter dem „Selbstverteidigungsrecht“ Israels stehen und hierzulande eine beispiellose rassistische Hetze gegen Flüchtlinge und Muslime betreiben, aktiv um! Damit tragen sie einen klitzekleinen Teil zur Öffnung der Flutschleusen für Rassismus, die Spaltung der Arbeiterklasse und die Angriffe auf die Gewerkschaften bei.

Danke sagen wir an alle Genossinnen und Genossen, die solidarisch mit uns stehen, durch Wort, Stimme und Taten mit uns und für eine Partei der Arbeiterklasse kämpfen. Das Herrichten der SPÖ als vasallentreue Wahlmaschine zur Lösung der politischen Krise der österreichischen Bürgerlichen wurde mit dem Vorsitz Andi Bablers eine zentrale Aufgabe für die Kapitalisten Österreichs.

„Keine Kritik an der EU, kein Anstreifen am Marxismus, keine Solidarisierung mit den Unterdrückten!“ forderten Bürgerliche und ihre Medien ein. Weil das Potenzial der Bewegung zur Unterstützung Andi Bablers nicht genützt wurde, ist der SPÖ Vorsitzende heute gezwungen rechtere Positionen als jemals zuvor ein SPÖ-Vorsitzender einzunehmen. Täte er es nicht, würden die Medienkonzerne ihn noch kleiner machen, als er es selbst schon tut.

Die zentrale Lehre daraus: Klassenkampf kann man nicht delegieren. Es gilt selbst aktiv zu werden, sich dabei auf eine feste philosophische Basis zu stellen – den Marxismus. So kann man dem Druck der Bürgerlichen entgegenhalten.

Als Marxistinnen und Marxisten stehen wir ungebrochen gegen Krieg, Unterdrückung, Rassismus und Imperialismus - im Nahen Osten, in Österreich, auf der ganzen Welt! Werdet aktiv bei Der Funke!

PS: Die geforderte Übergabe von Fahnen, Kassa und Kassabuch an den Vorstand der Sozialistischen Jugend Wien werden wir natürlich zeitgerecht, sachgemäß und im würdigen Rahmen vollziehen.