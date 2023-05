Die Mitgliederbefragung der SPÖ erbrachte eine krachende Niederlage für die bisherige Parteiführung und die traditionellen Machtzentren der Partei. Jetzt den Kampf für einen sozialistischen Neustart intensivieren!

Fünf ehemalige Parteivorsitzende, die sozialpartnerschaftlich orientierten Spitzen der Gewerkschaft und der Wiener Bürgermeister stellten sich vehement hinter Rendi-Wagner, aber die Mitglieder folgten dieser Linie nicht. Die Politik der nicht-Opposition zur bürgerlichen Regierung im Inland und der Vasallentreue zur EU (und damit der USA) im westlichen Imperialismus wurde abgestraft. Politikwissenschaftliche „Analysen“, die die Krise der SPÖ auf eine Krise der „Führungspersönlichkeit, Querschüsse und Mangel an Einigkeit“ reduzieren wollen, sind viel zu oberflächlich, als dass sie einen Lösungsansatz für die tiefe Krise der SPÖ bieten könnten.

Der Arbeiterklasse ist die stärkste aller Klassen und sie braucht eine Partei, die ihre Interessen kompromisslos formuliert und den Kampf um deren Durchsetzung organisiert und anführt. Die SPÖ ist aufgrund ihrer Geschichte und ihrer organischen Verbindungen mit der Arbeiterklasse die größte Arbeiterpartei Österreichs. Die Führung und der kleinbürgerliche Apparat der Partei aber steht für die Stabilität des Kapitalismus und seines Staates, und dieser Widerspruch führt zu einer permanenten Krisenschleife. Die aktuelle Krise, die tiefe Spaltung der Parteiführung inklusive, ist eine Chance, die sozialen Interessen der Arbeiterklasse vorwärts zu bringen.

Dies ignorierend antizipiert die KPÖ-Wien-Führung in einer ungenießbaren Mischung aus politischer Ignoranz und Sektierertum einen Sieg Doskozils, bezeichnet den Klassenkampf innerhalb der SPÖ als „Quälen der österreichischen Bevölkerung“ (!?) und ruft Linke SPÖler nun auf, ihr beizutreten. Löst dies etwa irgendein Problem der Arbeiterklasse, oder vielmehr nur die Probleme der KPÖ-Wien-Führung? Demgegenüber stehen wir weiter für einen Kampf zur Durchsetzung Bablers zum Vorsitzenden der SPÖ und einen offensiven Kampf der gesamten Arbeiterbewegung (SPÖ und der KPÖ) gegen die Bürgerlichen. In der gemeinsamen Praxis kann sich am besten zeigen wer die besseren Ideen im Klassenkampf hat.

Eine Verliererin – zwei potentielle Sieger

In ihrem Statement zum Abschied gab die scheidende Parteivorsitzende Rendi-Wagner den Kurs vor, dass es nun darum gehe, die Einigkeit und die Geschlossenheit der SPÖ wieder herzustellen, als Grundvoraussetzung, um schnell wieder regierungsfähig zu werden. Damit erweist Pamela Rendi-Wagner sich bis zuletzt als getreue Dienerin der Industriellenvereinigung, die hinter den Kulissen hektisch an einer harmlosen politischen Alternative zur kaputten amtierenden bürgerlichen Regierung arbeitet. Die Weiterführung dieses Weges, der nur den Kapitalisten und ihren Vertretern in der Arbeiterbewegung hilft, gilt es zu blockieren.

Die Anhänger von Landeshauptmann Doskozil und dieser selbst bestehen darauf, dass er, knapp aber doch, deutlich gewonnen habe und dies demokratiepolitisch zu akzeptieren sei. Er fordert jetzt die Hintanstellung von „Befindlichkeiten“, „Einheit“ und verspricht dabei, dass er die Breite der Partei in seinem Team abbilden werde. Offene Unterstützung erfährt er dabei von der Mehrheit der regionalen Parteiapparate in den Bundesländern (neben dem Burgenland auch Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Salzburg).

Andi Babler analysiert, dass kein klares Ergebnis vorliegt und bevorzugte, dass die Einheit der Partei nur über eine Stichwahl der Basis hergestellt werden kann. Als „Teil einer Mehrheitsfraktion“, also der Mehrheit der Stimmen gegen Doskozil, sieht er sich dabei nicht. Dies ist ein guter Ansatz.

Im Vorfeld der Gremien nicht öffentlich geäußert haben sich die hier angesprochen grauen Eminenzen der Wiener SPÖ und der Spitzengewerkschafter. Diese versuchen sich als Königsmacher und arbeiten daran, ihre politischen Interessen, die bisher von Rendi-Wagner wahrgenommen wurden, in der neugeschaffenen Situation im Hintergrund und durch „Überraschungen“ (Geschäftsführer Deutsch) durchzusetzen. Im Parteipräsidium am 23.5. fanden die drei Lager der Partei keinen Kompromiss, im Parteivorstand setzte sich Doskozils Lager mit der Ablehnung einer Mitglieder-Stichwahl und Abhaltung des Parteitages am 3. Juni mit 25:22 Stimmen knapp durch. Der Parteiapparat wird bis zuletzt manövrieren.

Basisbewegung durchstarten!

Eine tiefe Krise erfordert eine radikale Kur. Hinter den Kulissen, durch Abtausch von Interessen und Neubesetzung von Posten, kann die Krise nicht überwunden werden. Der lächerliche Ruf des Doskozil-Intriganten Max Lercher nach Geschlossenheit und Unterordnung unter Doskozil weisen wir scharf von uns. Versuche des Wiener Bürgermeisters, seine Politik der Klassenzusammenarbeit mit den Bürgerlichen jetzt politisch im Babler-Lager zu verankern, muss ein fester Riegel vorgeschoben werden. Andi Babler wird dem vollen Druck des ganzen Parteiapparats ausgesetzt sein, dahinter steckt das Interesse des Kapitals, die SPÖ als ihr politisches Reserveteam zu halten. Es gilt Andi Babler den Rücken zu stärken, um diesem Druck nicht nachzugeben. Die Arbeiterbewegung braucht das Gegenteil von faulen Kompromissen: das offene Benennen und die Überwindung der Probleme, die die Krise der Partei bedingen.

Die objektive Rolle der Sozialdemokratie für die Entwicklung des Klassenkampfes in Österreich – insbesondere ihre Dominanz in den Gewerkschaften – verlangt, dass MarxistInnen ihr Schicksal nicht ignorieren oder sich selbst überlassen, sondern für einen sozialistischen Kurswechsel in der Arbeiterbewegung in- und außerhalb der SPÖ aktiv kämpfen müssen. Die hohe Teilnahme an der Mitgliederbefragung und v.a. der Neubeitritt von 10.000 Mitgliedern zeigen an, dass für Viele der Kurs der traditionsreichen und größten Arbeiterpartei des Landes nicht egal ist. Die Basistour von Andi Babler versammelte Tausende, sein Ruf nach einer demokratischen Partei der Vielen löst Enthusiasmus und Zuversicht aus. Daran gilt es nun anzusetzen, die Begeisterung muss sich in ein Projekt der aktiven Gestaltung neuer Verhältnisse in der Arbeiterbewegung wandeln – egal was der Parteiapparat dazu sagt.

Die von Babler zu Beginn der Mitgliederbefragung angekündigte Fortsetzung der Basistour und das Zusammenführen dieser Kampagne in eine Programmdebatte und einen demokratischen Parteitag im Herbst bieten den geeigneten Rahmen für eine breite Meinungsbildung über das notwendige Programm, das Profil der Partei und ihrer Ausrichtung.

Wir vertreten folgende Ansätze:

Für die Demokratisierung der Arbeiterbewegung: Neuwahl der Delegierten zum kommenden Parteitag Basiswahl der Listen zu den kommenden Nationalratswahlen Facharbeiterlohn für alle SPÖ-Mandatare und Angestellten

Für einen sozialistischen Kurswechsel: Für eine breite politisch-betriebliche Kampagne zur Durchsetzung einer automatischen Anpassung der Löhne und Sozialleistungen an die Inflation Für eine gewerkschaftlich-politische Kampagne zur Popularisierung und Durchsetzung der Arbeitszeitverkürzung auf 32-Stunden bei vollem Personal- und Lohnausgleich Für die Enteignung und Zusammenlegung aller Banken mit der Nationalbank und die Übernahme der Entscheidungsbefugnis durch Delegierte der Arbeiterklasse und ihrer Organisationen

Auf die Kraft der Arbeiterklasse bauen: Keine Zusammenarbeit mit den Bürgerlichen von ÖVP und FPÖ. Keine Illusion in den progressiven Charakter einer sogenannten „Fortschrittskoalition“ mit Grünen und Neos. Für eine kämpferische Einheitsfront der SPÖ mit der KPÖ.



Funke-Redaktion (23.5.2023)