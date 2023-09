Die Führung der Kommunistischen Jugend in Spanien (UJCE) wurde kürzlich von der Partei ausgeschlossen, da sie den Reformismus kritisierten und eine echt kommunistische Politik entwickeln wollen. Ein Interview mit dem Generalsekretär der UJCE, Alfonso Armesto.

Hintergrund & Einleitung

Die Kommunistische Partei Spaniens (PCE) hat kürzlich ihre Jugendorganisation UJCE ausgeschlossen. Der Grund: Die jungen KommunistInnen brechen mit der reformistischen Tradition, um eine echte kommunistische Politik zu entwickeln. Wir begrüßen diese Neuausrichtung der Kommunistischen Jugend, die wichtige Lehren für die internationale Arbeiterbewegung enthält.

Selbst in einem rückständigen, vom Feudalismus geprägten Land wie Russland standen Lenin und Trotzki gegen die Unterordnung der Arbeiterbewegung unter die Liberalen. Die daraus fließende Strategie machte den Sieg der Oktoberrevolution 1917 erst möglich. Der Stalinismus erklärte später aber wieder, dass als erster Schritt zum Sozialismus eine (antimonopolistische Volks-)Demokratie im Bündnis mit den Liberalen erkämpft werden müsse. Die ArbeiterInnen dürfen in ihrem Kampf nicht über demokratische Maßnahmen hinaus gehen, die Revolution müsse in „Etappen“, im nationalen Rahmen und unter Wahrung der privaten Eigentumsverhältnisse der „nationalen Bourgeoisie“ erfolgen. Die stalinistischen KPen brachen mit dieser Politik wiederholt die reale Dynamik des Klassenkampfs und demoralisierten die Arbeiterklasse, was stets fatale Folgen hatte. Diese „Theorie“ verschuldete eine blutige Niederlage nach der anderen. Etwa in Chile 1973 und nicht zuletzt in Spanien selbst (1931–37 und in den 1970ern).

Die PCE verfolgt diese Ausrichtung noch heute. Unter dem Schlagwort der „Dritten Republik“ strebt sie ein klassenübergreifendes Bündnis an, um einen „fortschrittlicheren“ Kapitalismus zu verwirklichen. Damit rechtfertigt sie ihre Beteiligung an der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez. In Spanien ist die Polarisierung zwischen links und rechts riesengroß, was sich in diesen Wochen im Konflikt um die Bildung einer neuen Regierung zeigt. Die GenossInnen der UJCE stehen dabei für eine Politik, die nicht ständig an den Staat appelliert und Verhandlungen mit dem Gegner sucht, sondern den Kampf um den internationalen Sozialismus zur Grundlage der Praxis der kommunistischen Bewegung machen will.

Solche Ideen wurden in den letzten fast 100 Jahren nur durch den Trotzkismus vertreten und verteidigt. Sie sind aber nichts anderes als das genuine Erbe des Bolschewismus. Ehrliche KommunistInnen, egal welcher historischen Tradition, verschließen sich diesem Verständnis zunehmend nicht mehr.

Die tiefe Krise des Kapitalismus bedingt unweigerlich auch eine Krise aller reformistischen Parteien. Sie können keinerlei Verbesserungen mehr durchsetzen und verlieren dadurch an Unterstützung in der Arbeiterklasse. Besonders die Jüngsten erkennen, dass der Reformismus keine Antworten auf ihre Probleme bietet, und wenden sich von einer pro-kapitalistischen Politik ab. Der Bruch mit diesen überkommenen Konzepten durch die jungen KommunistInnen in Spanien ist Teil dieses Prozesses.

Zu diesen Fragen nimmt Alfonso Armesto, der Generalsekretär der UJCE, im folgenden Interview Stellung. Es erschien in „Lucha de Clases“, der Zeitung der spanischen Sektion der International Marxist Tendency (IMT). Das Original in Volllänge auf Spanisch findest du hier.

Einleitung & Übersetzung von Laura Höllhumer

Interview mit Alfonso Armesto

Anfang Juni hat die Mehrheit des Zentralkomitees der PCE den Ausschluss der Führung der UJCE beschlossen. Wie ist es dazu gekommen? Könntest du die wichtigsten Differenzen zwischen euch und der Führung der PCE zusammenfassen?

Die Kommunistische Jugend hat vor einigen Jahren einen Prozess der Selbstkritik begonnen. Dabei haben wir mit einigen, bisher grundlegenden Elementen unserer Politik, Strategie, Taktik und unserer Organisationsformen gebrochen. Im letzten Jahr ist uns die Notwendigkeit einer umfassenden Selbstkritik in Bezug auf die historische Rolle der UJCE und der PCE deutlicher geworden. Wir sehen die Notwendigkeit eines Neuaufbaus der Kommunistischen Partei als essentielles Werkzeug der Revolution. Das geht über einen rein organisatorischen Neuaufbau dessen, was heute die PCE ist, hinaus. Das steht in völligem Widerspruch zur PCE. Sie will diese Kritik und Selbstkritik zum Schweigen bringen. Alle Implikationen eines „Wiederaufbaus der Kommunistischen Partei“ stellen eine Bedrohung für die aktuelle Führung der PCE dar. In den vergangenen Monaten sahen wir die Grenzen, an die eine kämpferische Gruppe innerhalb der PCE stößt, wenn sie die Notwendigkeit des Neuaufbaus der Kommunistischen Partei, und allgemeiner, die Wiederherstellung des Kommunismus als historisches Projekt, befürwortet.

Du hast gesagt, dass diese Debatte nicht erst mit deinem Amtsantritt vergangenes Jahr begann, sondern schon einige Jahre andauert. Hat diese Diskrepanz innerhalb der UJCE schon länger bestanden?

Wir haben auch schon in den letzten Jahren gewisse Fortschritte in der UJCE gemacht. Das war aber noch Stückwerk. Heute haben wir ein umfassendes Programm für den Wiederaufbau der bisherigen UJCE. Um ein Beispiel zu geben: In Bezug auf die Rolle der Kommunisten in den Institutionen erkannten wir, dass die Institutionen des bürgerlichen Staates nicht neutral sind, sondern den politischen Ausdruck des Kapitals darstellen. Die Beteiligung der Kommunisten muss deshalb einer Strategie untergeordnet sein, die diese Institutionen als die politischen Organe der kapitalistischen Herrschaft versteht und nicht als ein weiteres „Kampffeld“. Diese Fortschritte ermöglichten im letzten Jahr den Beginn eines Prozesses der umfassenden Selbstkritik, der breit geführt wurde.

Zuerst nahmen wir unser bisheriges strategisches Ziel ins Visier, die „Dritte Republik“ als Weg zum Sozialismus. Wir analysierten auch die Taktik, die im Rahmen dieser Strategie umgesetzt wurde. Sie beruht auf der Idee der Volksmacht, die klassenübergreifende Bündnisse beinhaltet – offensichtliche Klassenkollaboration – und die Vorstellung vom Subjekt „Volk“ anstelle des Proletariats. Und schließlich erarbeiteten wir ein Konzept, wie wir uns den Wiederaufbau der Kommunistischen Partei vorstellen: nämlich nicht als verbesserte, bürokratische Weiterführung der bereits existierenden PCE, sondern als organisatorischen Ausdruck der politischen Unabhängigkeit des Proletariats.

Wir wissen, dass politische Differenzen innerhalb einer kommunistischen Organisation nicht notwendigerweise zu Ausschlüssen oder Spaltungen führen müssen. Hattet ihr Pläne, diese Debatte in die PCE zu tragen? Glaubt ihr, dass die PCE-Führung Angst hatte, diese Diskussion innerhalb der Organisation zu führen?

Ja, natürlich. In den letzten Monaten haben wir diese Ideen in der PCE eingebracht. Dabei hatten wir noch keine konsistente Vorstellung von der bürokratischen Struktur der PCE erarbeitet. Wir erkannten aber, dass das Einbringen dieser Thesen in die PCE zwangsläufig mit Repression beantwortet werden würde, weil sie eine Bedrohung für die Weiterführung der PCE als Partei darstellten. Die PCE muss sich im Spiel der bürgerlichen repräsentativen Politik beweisen und vertritt Klasseninteressen, die im Wesentlichen die der Arbeiteraristokratie und anderer Mittelschichten sind. Aus dieser Analyse entwickelten wir die Idee, dass wir ein umfangreicheres Wiederaufbauprojekt begründen müssen.

Aus unserer Sicht ist die Vorgangsweise der Partei gegen die UJCE politisch durch nichts zu rechtfertigen. Es handelt sich um eine reaktionäre Maßnahme, mit der die Verbreitung von Thesen verhindert werden soll, die wirklich kommunistisch sind. Das entspricht gewissermaßen dem sozialen Charakter der heutigen PCE. Sie funktioniert letztlich als opportunistische Partei, die sich zwar als Vertreterin der Interessen des Proletariats präsentiert, aber letztlich ein zutiefst sozialdemokratisches Politik- und Organisationsmodell vertritt, das darauf abzielt, die Organisation des Proletariats von den Interessen der Arbeiteraristokratie und der Mittelschichten, die in einem Bündnis mit der Großbourgeoisie stehen, abhängig zu machen.

Die Führung der PCE hat die UJCE unter Kuratel gestellt, ihr aber habt die Legitimation durch die Basis. Wie geht ihr mit dieser Situation um?

Gerade weil der Prozess der Selbstkritik in der UJCE weder neu noch die Sache einer Minderheit in der Führung ist, sondern einer langjährigen Debatte entsprang, der die Gesamtorganisation umfasste, hat die Einmischung der Partei keinerlei Rückhalt in der Basis der UJCE. Die Partei konnte nur eine Reihe von finanziellen, logistischen Ressourcen beschlagnahmen. Mit diesen Methoden gewinnen sie aber keine politische Legitimität.

Wir beobachten die Wiederentdeckung kommunistischer Ideen durch die Jugend und in vielen Ländern das Entstehen kommunistischer Gruppen. Wie bewertet ihr die Situation?

Das ist positiv. Wir müssen das im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung verstehen. Wir glauben, dass dieses neuerwachende Interesse am Marxismus und die Belebung der kommunistischen Organisationen auf internationaler Ebene neuen Umständen geschuldet ist. Gerade in den letzten Jahren wirkt sich die Krise besonders hart auf das Proletariat und die Arbeiterjugend aus: Lohndruck, Angriffe auf unsere politischen Rechte usw.

Wir sehen, dass die junge Generation nur mit Krisen aufgewachsen ist, und diese Krisen scheinen kein Ende zu nehmen. Damit dieser Prozess auch einen politischen Ausdruck findet, ist ein Prozess des Lernens und der politischen Aufbauarbeit erforderlich. Es hängt gerade von der Aktivität der ehrlichen Kommunisten ab, das zu realisieren.

Dieses Phänomen sehen wir nicht nur in Spanien, sondern auch in anderen Ländern. Der subjektive Faktor ist auch auf internationaler Ebene notwendig, nicht wahr?

Ja, natürlich, und zwar mit dem Grundverständnis, dass das Projekt des Kommunismus das Projekt des Proletariats als internationaler Klasse ist. Das heißt, dass die Aufgaben der Kommunisten heute nicht nur auf nationalstaatlicher Ebene verstanden werden können. Die Aufgaben, die wir heute zur Diskussion stellen, bringen wir vom Standpunkt der Neuformulierung des kommunistischen Projekts auf internationaler Ebene vor.

Im Baskenland, in Katalonien und anderen Teilen des Landes sahen wir das beeindruckende Auftreten des Movimiento Socialista. Aus der linken Unabhängigkeitsbewegung kommend, haben sie sich die Ideen des internationalistischen Kommunismus angeeignet. Wie beurteilt ihr als UJCE dieses Phänomen?

Wir bewerten das positiv und sehen es als Ergebnis dessen, was ich zuvor beschrieben habe. Es ist genau diese Verbindung von Krise und Proletarisierung, die das politische Projekt der Sozialdemokratie, in das viele dieser Gruppen eingebunden waren, wirkungsloser denn je macht und bessere Bedingungen schafft, um zu richtigen politischen Schlüssen zu kommen. Das ist der Ausgangspunkt für die vermehrten Risse in den reformistischen Organisationen. De facto handelt es sich um einen Prozess der Infragestellung der überkommenen politischen Logik des Reformismus.

In Worten waren wir immer für „Sozialismus“, „Marxismus“ und „Antikapitalismus“, aber unsere Praxis haben wir trotzdem innerhalb der Grenzen der politischen Organisation der kapitalistischen Herrschaft, d.h. des bürgerlichen Staates, verortet. Diese Politik bestand in erster Linie aus wiederholten Appellen an den Staat und Verhandlungen mit dem Klassengegner. Die Arbeiterklasse fand sich mit der Rolle als unterdrückter Klasse ab und führte den Klassenkampf nur innerhalb der Grenzen des Staates. Sie sah ihr Ziel nur im Aushandeln besserer Bedingungen beim Verkauf der Arbeitskraft, nicht aber als Kampf zur Negation ihrer selbst als unterdrückter Klasse.

Haltet ihr es für notwendig, Verbindungen zu diesen oder anderen Gruppen aufzubauen, um gemeinsame Kampagnen und Aktivitäten zu entwickeln?

Ja. Wir sind der Meinung, dass das für den Wiederaufbau der Kommunistischen Partei sogar von grundlegender Bedeutung ist. Das ist eine der Lehren, die wir als Organisation gezogen haben – wir können diesen Prozess nicht mehr begrenzt auf die PCE und die UJCE sehen, sondern müssen ihn als Aufgabe der verschiedenen Organisationen der kommunistischen Bewegung begreifen. Wir müssen angesichts der Krisensituation prüfen, welche Organisationen wirklich lernfähig sind. Wir glauben, dass es dazu notwendig ist, in einen Dialog zu treten.

(Funke Nr. 217/26.9.2023)