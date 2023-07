Während Europas Politiker Krokodilstränen über die hunderten toten Flüchtlinge in Griechenland weinen, befestigen sie mit der Reform des Asylrechts die Festung Europa. Dieser Krieg gegen Flüchtende ist ein Krieg gegen alle Arbeiter Europas, analysiert Lukas Frank.

Mehr als 500 Flüchtlinge ertranken am 14.Juni. Laut Zeugenaussagen starben sie, weil die griechische Küstenwache das Flüchtlingsboot zum Kentern brachte – im Zuge des Versuchs das Boot aus griechischen Gewässern abzuschleppen. Dieser abscheuliche Vorfall ist die alltägliche EU-Flüchtlingspolitik.

Gemeinsames Europäisches Asylsystem – GEAS

Mit der „Reform“ des EU-Asylsystems, auf welche sich am 8.6. die Innenminister aller EU-Staaten einigten, werden die Mauern Europas höher gezogen. Teil der „Reform“ sollen Schnellverfahren (maximal 6 Monate) für alle Flüchtlinge sein, die an der EU-Außengrenze aufgegriffen werden. Für die Dauer des Verfahrens werden sie unter Haftbedingungen untergebracht. Im Falle eines negativen Schnellbescheids soll die sofortige Abschiebung folgen. 30.000 angenommene Flüchtlinge sollen dann pro Jahr nach Quoten über die EU-Länder verteilt werden, wobei sich Länder mit 20.000€ pro Flüchtling „freikaufen“ können. Zumindest legal steht diesem Reformentwurf nichts mehr im Wege, das EU-Parlament, welches als nächstes darüber diskutiert, könnte die Einführung maximal verzögern.

Ergänzt wird diese Reform durch Abkommen mit nicht EU-Staaten. Nach dem Deal mit der libyschen Küstenwache und dem Deal mit der Türkei geben sich aktuell Politiker in Ägypten und Tunesien die Hand, um die dortigen Diktatoren mit Millionen Euros davon zu überzeugen, Grenzpolizist für Europa zu werden. Hinzu kommt eine Stärkung von Frontex, für die bis 2027 5,6 Mrd. € budgetiert sind, um mit modernster Technik das Mittelmeer zu überwachen.

Abgesehen von den Regierungen Ungarns und Polens, die mit ihrem Widerstand gegen die EU Wahlkampf machen, einigten sich alle Regierungschefs auf diese Reform, egal welcher Parteifarbe.

Politische Stabilisierung über Leichen

Jahrelang wurde aktiv Anti-Flüchtlingsstimmung betrieben, um die Arbeiterklasse vom gemeinsamen Kampf um ihre Interessen abzulenken. Inflation und Wirtschaftskrise sind der Nährboden für steigende Wut und Klassenkampf. Daher wird auch die rassistische Demagogie immer schärfer – jedoch mit dem ungewollten Nebeneffekt, dabei die Einheit der EU und damit die Schlagkraft des EU-Imperialismus zu gefährden. Das Kapital wird die Geister, die es rief, nicht mehr los.

So zwang Italiens rechte Regierung Frankreich, ein NGO-Schiff mit 350 Flüchtlingen aufzunehmen, indem man den Zutritt zu den eigenen Häfen über Wochen verweigerte. Um die eigene Hetze nicht zu schwächen, zog der liberale Macron spontan die Zusage zurück, 3500 Migranten von Italien aufzunehmen und verstärkte die Grenzkontrollen nach Italien. Das ist ein weiterer Beitrag zur Erosion des einst unantastbaren freien Waren- und Personenverkehres in der EU.

Hierzulande veranstaltete ÖVP-Kanzler Nehammer einen Migrationsgipfel mit Ungarn und Serbien. Damit torpedierte er direkt die Bemühungen der EU-Kommission, Druck auf das offen prorussische Serbien auszuüben. Dem folgte direkt scharfe Kritik von der in Deutschland mitregierenden FDP, die forderte, „Österreich, Serbien und Ungarn deutlich zu machen, dass ein Alleingang in der Migrationspolitik nicht akzeptabel ist“. Denn hier wurde der zentrale Machtanspruch der EU-Bürokratie weiter unterminiert, welcher notwendig ist, damit die EU – eine Räuberbande von gegenseitig konkurrierenden Kleinstaaten – nach außen geeint auftritt.

In dieser Hinsicht bereitet auch der Aufstieg rechtspopulistischer Anti-EU-Parteien den Herrschenden Sorge. Eine Umfrage der Bild-Zeitung im Juli, welche die AfD nur vier Prozentpunkte hinter der CDU/CSU platzierte, ließ das deutsche Handelsblatt mit „Sorge um Standort Deutschland – Anti-AfD-Strategie verzweifelt gesucht“ titeln.

Kein Wunder also, dass nach dem Beschluss des GEAS die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) voll Enthusiasmus den Rückgang der Flüchtlingszahlen „prognostizierte“ und sich freute, „den Rechten mit gemeinsamen europäischen Lösungen Wind aus den Segeln zu nehmen“.

Man versucht also, die Flüchtlinge möglichst weit weg von den eigenen Grenzen sterben zu lassen, damit ihr Tod es nicht mehr in die europäischen Schlagzeilen schafft und dort die politische Stabilität gefährdet.

Handverlesene Arbeitsmigration

Doch gleichzeitig benötigt das europäische Kapital billige Arbeitsmigration. Als Lohndrücker, aber auch, weil es jahrelang versäumt wurde, in die Ausbildung der eigenen Bevölkerung zu investieren und der Arbeiterklasse die nötigen Arbeitsbedingungen für langes, gesundes Arbeiten zu ermöglichen.

So meint der Chef des österreichischen Baukonzerns Porr: „Wir werden Leute aus dem asiatischen Raum brauchen. Wir haben schließlich bei unseren Projekten in Katar gelernt, mit dem Personal aus Indien oder Nepal umzugehen.“ Bei derartigen Projekten wie Fußballstadien für die WM, kamen tausende Gastarbeiter aufgrund der Arbeitsbedingungen zu Tode. Hier sehen wir das wahre zynische Gesicht der Pro-Flüchtlingsfraktion des Kapitals.

Um genau dieses Personal zu „importieren“, fanden kürzlich Verhandlungen zwischen Indien und Österreich statt. Zugesagt wurde die Möglichkeit, ca. 800 indische Fachkräfte pro Jahr einwandern zu lassen, bei gleichzeitig konsequenter Rückführung der Masse an “illegalen”, sprich ungewollten indischen Migranten.

Solche Projekte gibt es in ganz Europa: Das Kapital sucht aus, wer bleiben darf, der Rest darf vor den Mauern Europas untergehen.

Klassenkampf gegen die Barbarei der Herrschenden

Dieser Krieg der Herrschenden Europas gegen Flüchtende ist ein Krieg gegen die ganze Arbeiterklasse Europas. Für ihren Profit räubern sie die restliche Welt und zwingen Menschen, zu fliehen. Hierzulande spalten sie dann auf dem Rücken der Geflüchteten die ganze Arbeiterklasse, streuen Sand in die Augen und senken damit den Lebensstandard von uns allen.

In erster Linie ist es die Verantwortung der Arbeiterbewegung, die Führung der Arbeiterklasse dagegen anzuhalten- in Österreich also Gewerkschaft, SPÖ und KPÖ. Dass der neue SPÖ-Chef Babler mit einem Programm angetreten ist, das gegen die Spaltungsversuche der Bürgerlichen steht, ist ein Anfang. Doch der Druck der Bürgerlichen ist in dieser für sie existentiellen Frage stark.

Wir sehen eine Zuspitzung der kapitalistischen Krise und Angriffe auf alle Arbeiter, egal welcher Herkunft. Die Arbeiterbewegung muss für das Bleiberecht für alle stehen – bei einer gleichzeitigen gewerkschaftlichen und politischen Offensive der Organisierung der neuen KollegInnen, die dafür sorgt, dass es zu keiner Lohndrückerei und Auseinanderdividierung kommen kann. Nur unser gemeinsamer Kampf kann die Angriffe des Kapitals zurückweisen und die Möglichkeit schaffen, dieses ganze barbarische System zu stürzen.

(Funke Nr. 215/05.07.2023)