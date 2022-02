Am Mittwoch, dem 9. Februar, sind die beiden Klima-AktivistInnen Orla Murphy und Zac Lumley in Dublin vor dem Bezirksgericht geladen, um sich einer strafrechtlichen Anklage zu stellen. Ihnen droht bis zu einem Jahr Haft.

Welches „Verbrechens“ werden die beiden beschuldigt? Sie protestierten im März vergangenen Jahres friedlich gegen die Untätigkeit der irischen Regierung (der auch die Grünen angehören) angesichts des Klimawandels, in dem sie auf die Fassade eines Regierungsgebäudes die Worte „No More Empty Promises“ („Keine leeren Versprechungen mehr“) malten. Im Fall von Zac Lumley, einem Unterstützer der International Marxist Tendency (IMT) in Irland, lautet die Beschuldigung, er habe den Protest per Live-Stream übertragen.

Der irische Staat will anhand der beiden offensichtlich ein Exempel statuieren und mit einem harten Vorgehen junge Klimaaktivisten einschüchtern. Die Behandlung von Orla und Zac ist skandalös. Sie wurden nach der Protestaktion verhaftet und erst gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 3000 € freigelassen. Zac musste drei Nächte im Gefängnis verbringen, weil er diese Summe nicht unmittelbar aufbringen konnte. Orla, die damals 19 Jahre alt war, saß sogar fünf Wochen in Haft, weil sie sich weigerte die Kautionsbedingungen zu akzeptieren. Die Auflagen zur Haftentlassung sehen vor, dass Zac das Stadtzentrum von Dublin nicht betreten darf. Orla hat überhaupt ein Aufenthaltsverbot in der Hauptstadt.

Diese Anschuldigungen sind absolut skandalös. Beiden wird vorgeworfen, dass sie Staatseigentum bereitwillig zerstört hätten. Sie haben nichts dergleichen getan - ihr Protest führte lediglich dazu, dass Farbe auf eine Gebäudewand gesprüht bzw. geworfen wurde. Sie wurde anschließend abgewaschen. Es wurde also kein Eigentum zerstört. Im Fall von Zac beabsichtigt die Staatsanwaltschaft ihn für die bloße Aufzeichnung des Protests zu verurteilen. Nach dieser Logik könnte in Zukunft jeder Journalist angeklagt werden.

Gemessen an den Klimaschäden, die das kapitalistische System verursacht und die die Regierungen einfach tatenlos hinnehmen, sind diese Anschuldigungen wohl ein schlechter Witz. Was unternimmt die irische Regierung gegen die Klimakatastrophe? Nichts. Sie leistet dem Verbrechen der Klimazerstörung Beihilfe und dient bereitwillig den Konzernen in ihrem Streben nach riesigen Profiten.

Diese kapitalistische Regierung, an welcher die Grüne Partei in beschämender Weise beteiligt ist, bietet nichts außer zuckersüße Versprechungen, gefolgt von Untätigkeit. Um sich den Worten, die Orla auf die Fassade des Außenministeriums gemalt hat, zu bedienen: „Keine leeren Versprechungen mehr!“ Wie auch Millionen anderer junger Menschen weltweit, wurden auch diese beiden GenossInnen von der Zerstörung des Klimas, die von ein paar wenigen Kapitalisten vorangetrieben wird, zum Protest angespornt. Dazu hatten sie jedes Recht.

Der Staat, alarmiert über die Wut, die sich unter Millionen von ArbeiterInnen und der Jugend aufbaut, greift vermehrt zum Mittel der Repression. Dieser Prozess soll die AktivistInnen abschrecken. Er soll eine Warnung an ArbeiterInnen und Jugendliche darstellen. Eine Warnung, dass friedliche Proteste in Irland gegen die umweltverschmutzende, kapitalistische, menschen- und naturfeindliche Politik der Regierung nicht länger geduldet werden.

Wir rufen daher alle SozialistInnen, Gewerkschaftler und Klimaaktivisten in Irland und auf der ganzen Welt dazu auf, sich mit Orla und Zac zu solidarisieren und gegen dieses Gerichtsverfahren zu protestieren.

In Dublin fand am 9. Februar um 9:00 eine Protestkundgebung vor dem Strafgerichthof statt.

Zur Unterstützung bitten wir darum, Protestbriefe an den Leiter der Staatsanwaltschaft und an das irische Justizministerium (Vorlage – siehe unten) zu senden.

Postet Solidaritätsbotschaften und Bilder in den sozialen Medien, auf denen ihr gegen das Verfahren gegen Orla und Zac protestiert, mit den Hashtags: #ProtestIsNotACrime und #NoMoreEmptyPromises!

Wir fordern: Lasst die Anklage fallen! Protest ist kein Verbrechen!

Vorlage für die Protestmail

Schick diesen Text per Email an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kopie (CC) an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Dear Sir/Madam,

We are writing to you to express our alarm that the state has decided to prosecute two young environmental activists, Orla Murphy and Zac Lumley.

It is a scandal that at a time when the world is careening towards a climate catastrophe that the state in Ireland is subjecting young climate activists to serious criminal charges that could carry sentences of one year in prison. The superficial and insignificant amount of damage caused by the protest that led to Orla and Zac’s prosecution pales into utter insignificance next to the destruction being wrought to the Earth’s climate.

These charges are an attack on the democratic right to peacefully protest and we demand that they be dropped immediately.

Ireland is among the worst polluters in Europe, and the eyes of environmental activists, trade unionists and young people around the world are on the Irish government.

Yours faithfully,

[Insert your name, organisation (if applicable) and country]