Flugblatt Iran: Für den Sturz des Mullah-Regimes, für die sozialistische Revolution!

Wir veröffentlichen hier ein Flugblatt vom 14.10. mit unserer Position und einem Programmvorschlag für das weitere Voranschreiten der Bewegung im Iran. Wir verteilen es auf Demonstrationen, Kundgebungen und anderen Veranstaltungen in Solidarität mit der Bewegung und laden dich ein, das auch zu tun, wenn du mit unseren Positionen übereinstimmst. Nieder mit dem Mullah-Regime! Nieder mit dem Imperialismus! Nieder mit dem Kapitalismus!

Der Mord an der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini hat im Iran eine revolutionäre Massenbewegung der Jugend ausgelöst. Diese hat damit begonnen, alle Spaltungsinstrumente der Herrschenden wegzuwischen: Frauen und Männer; Perser, Kurden, Azeris, Belutschen und Araber kämpfen Seite an Seite gegen das verrottete Regime der Mullahs.

Diese Bewegung kommt aber nicht aus heiterem Himmel: Die letzten fünf Jahre waren die turbulentesten in der Geschichte der Islamischen Republik. Seit 2018 gab es im Iran eine Vielzahl von lokalen, aber auch landesweiten Kämpfen – gegen Wasserknappheit, gegen Teuerung, Korruption, den Abschuss des Ukraine International Airlines Fluges 752, gegen die Unterdrückung nationaler Minderheiten und Angriffe auf demokratische Rechte, auf das Gesundheitssystem, die Bildung, die Pensionen, Löhne usw. In diesem Zeitraum haben wir auch die größten Streiks seit der gestohlenen Revolution von 1979 gesehen. Damals war es der Generalstreik, und speziell der Streik der Ölarbeiter, der das Regime des Schahs zu Fall brachte.

Die jetzige Bewegung bietet das Potential, all diese Kämpfe in einer Revolution gegen das Regime zusammenzuführen. Den Schlüssel dazu haben die Arbeiterinnen und Arbeiter im Iran mit der Organisierung eines revolutionären Generalstreikes in der Hand. Und sie haben auch den Schlüssel dazu in der Hand, ein für alle Mal mit aller Ausbeutung und Unterdrückung Schluss zu machen: Indem sie sich selbst als Klasse organisieren und die Macht ergreifen.

Über 100 Jahre lang hat der Kapitalismus in all seinen Ausformungen gezeigt, dass er unfähig ist, die iranische Gesellschaft vorwärts zu bringen. Die Zeit ist gekommen, eine Führung aufzubauen, die dazu imstande ist, die Arbeiterklasse und die Armen entschlossen zu mobilisieren, um dieses bösartige Krebsgeschwür zu beseitigen und die herrschende Klasse, die dieses System mit allen Mitteln verteidigt, zu stürzen.

Das ist nicht nur im Iran die Aufgabe, sondern international! Denn die Gründe für die revolutionäre Bewegung sind im Iran besonders zugespitzt und brutal, existieren aber auf der ganzen Welt – auch in Österreich: explodierende Inflation und wachsende Armut für die Arbeiterklasse und Jugend; reaktionäre Spaltung mithilfe von Rassismus und Frauenunterdrückung.

Daher:

Tod dem Diktator! Nieder mit der Islamischen Republik! Für den revolutionären Sturz des Regimes!

Frau, Leben, Freiheit! Gegen jede Spaltung und jeden Rassismus! Für den gemeinsamen Kampf von Frauen und Männern, allen Volksgruppen und allen Unterdrückten für volle demokratische Rechte sowie gegen jede Form der Unterdrückung und Diskriminierung!

Brot, Arbeit, Freiheit – Es lebe die Arbeiterklasse des Iran! Für einen Generalstreik zum Sturz des Regimes und gegen die kapitalistische Ausbeutung!

Für Löhne, von denen man leben kann, die Übernahme aller Arbeiter in Fixverträge und öffentliche Beschäftigungsmaßnahmen für die Arbeitslosen. Um dies zu finanzieren, müssen die großen Banken und Privatunternehmen verstaatlicht und unter Arbeiterkontrolle genommen werden!

Für die revolutionäre Selbstorganisierung der Massen: Widerstandskomitees müssen gegründet und erweitert werden, Räte (Schoras) müssen in allen Betrieben, Stadtvierteln, Dörfern, Unis und Schulen gewählt werden und sich regionale und nationale Vertretungen schaffen, um den Kampf zu organisieren!

Für die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung durch diese Organe revolutionärer Selbstorganisierung!

Nein zu Sanktionen! Nein zu jeder Einmischung der Imperialisten, die sich schon darauf vorbereiten, die Ausbeutung und Unterdrückung unter neuer Fahne weiterzuführen!

Nein zu einer Rückkehr der Monarchie, nein zur bürgerlichen, pro-imperialistischen Opposition! Nur die Massen selbst haben den Schlüssel für ihre eigene Befreiung in der Hand!

Nieder mit allen Unterdrückern und Ausbeutern, nieder mit dem Kapitalismus – im Iran, in Österreich und auf der ganzen Welt! Die einzigen wahren Verbündeten der revolutionären Massen im Iran sind die Arbeiter, Bauern, Frauen und Jugendlichen in anderen Ländern der Region und darüber hinaus. Hoch die internationale Solidarität!

Für die sozialistische Revolution! Für den Kommunismus!

Die Arbeiterklasse und Jugend braucht eine revolutionäre Organisation, um den Kapitalismus zu stürzen und jede Form von Unterdrückung und Ausbeutung auf den Müllhaufen der Geschichte zu befördern. Der Funke ist Teil der Internationalen Marxistischen Tendenz (IMT), die auf der ganzen Welt daran arbeitet, diese internationale revolutionäre Organisation aufzubauen. Wenn du diesem Programm zustimmst, tritt uns bei!