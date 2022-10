[Podcast] Iran: Für den Sturz der Mullahs, für die sozialistische Revolution!

Hör den Vortrag unserer Veranstaltung als Podcast nach! Über die Perspektiven der Revolution im Iran - und die Lehren aus der Geschichte der iranischen Revolution.

Auch als Podcast:

Der Mord an der jungen Kurdin Mahsa Amini hat im Iran eine revolutionäre Massenbewegung der Jugend ausgelöst. Sie hat begonnen, alle Spaltungsinstrumente der Herrschenden wegzuwischen: Perser, Kurden, Azeris und Araber, Frauen und Männer kämpfen Seite an Seite gegen das verrottete Regime der Mullahs. Die Gründe für die revolutionäre Bewegung sind im Iran besonders zugespitzt, existieren aber auf der ganzen Welt – auch in Österreich: explodierende Inflation und Armut für die Arbeiter und Jugend; reaktionäre Spaltung mithilfe von Rassismus und Frauenunterdrückung, um einen Kampf gegen die Herrschenden zu verhindern.

Die Erfahrung der iranischen Geschichte und besonders der gestohlenen Revolution von 1979 zeigt: die Revolution braucht eine klare antikapitalistische Perspektive. Wir diskutieren daher auf dieser Grundlage, wie die iranische Revolution heute siegen kann: Mit einem kommunistischen Programm zur sozialistischen Revolution im Iran, dem gesamten nahen Osten und der Welt!

