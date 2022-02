Am 4. Dezember 2021 nahmen hunderte Arbeiter und Arbeiterinnen aus dem öffentlichen und privaten Sektor, Gewerkschaftsvertreter, Studenten und Bauernführer in Lahore an einer von der Red Workers Front (RWF) organisierten Arbeiterversammlung teil. Dies war der Abschluss einer längeren Kampagne mit Versammlungen in dutzenden Städten im November.

Die Hauptforderungen der Versammlung waren die sofortige Anhebung des Mindestlohns entsprechend der steigenden Inflation, das Ende von Privatisierungen und befristeten Arbeitsverträgen; feste Anstellung für jeden; Eliminierung der Arbeitslosigkeit, Arbeitszeitverkürzung; Einführung von Arbeitsschutzgesetzen und volle Freiheit der gewerkschaftlichen Organisierung.

Vertreter nahezu aller großen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes sowie vieler der Privatwirtschaft waren zugegen, außerdem Genossen der RWF. Die meisten Teilnehmer stimmten mit der von der RWF vorgeschlagenen Strategie überein, dass es nötig ist einen landesweiten Generalstreik zu organisieren, um die zunehmenden Angriffe der Herrschenden auf die Arbeiterklasse abzuwehren.

Die Stimmung war sehr kämpferisch, was sich in spontanen Chören radikaler Slogans zeigte. Es wurde eine Reihe von Resolutionen beschlossen, etwa: Unterstützung von afghanischen Migranten in Pakistan; für ein Ende der imperialistischen Einmischung in Afghanistan durch Pakistan und andere Länder; Unterstützung der Bewegung in Gwadar, wo tausende Frauen und Männer gegen Ausbeutung auf der Straße sind.

Außerdem wurde eine Resolution angenommen, in der gleiche Löhne für Arbeiterinnen gefordert werden, wie auch ein Ende von Belästigung und sexueller Ausbeutung am Arbeitsplatz.

RWF Sekretär Paras Jan verlas Soli-Botschaften für die Versammlung von Arbeiterorganisationen aus aller Welt. Eine besondere Botschaft erreichte uns von Rashpal Singh, Generalsekretär der Kirti Kissan Bauerngewerkschaft im Panjab. Diese Gewerkschaft war Teil eines monatelangen Kampfes der Bauern in Indien, der das Modi Regime in die Knie zwang.

Nach der Versammlung wurde eine Kundgebung für Lohnerhöhungen entsprechend der Inflation abgehalten, der sich auch viele Passanten zustimmend anschlossen.

Für ein sozialistisches Programm

Die durch die Corona-Pandemie verschärfte Wirtschaftskrise ist gekennzeichnet durch die schwersten Angriffe auf den Lebensstandard der arbeitenden Massen Pakistans.

Aber die Arbeiter haben diesem Ansturm entschiedenen Widerstand entgegengesetzt. Das vorige Jahr war gekennzeichnet von großen Kämpfen verschiedener Gewerkschaften für Lohnerhöhungen und andere Forderungen.

Unsere Versammlung wurde mit der Absicht geplant, genau diesen Protesten das richtige Programm und die richtige Kampfstrategie zu geben und mit den Ideen des revolutionären Sozialismus in Berührung zu bringen. Sie bot eine hervorragende Gelegenheit, unsere revolutionäre Botschaft unter den fortschrittlichen Schichten der Arbeiterklasse zu verbreiten.

Wir sind zuversichtlich, dass diese Versammlung uns den Boden bereitete, um die Kräfte des Marxismus in Pakistan aufzubauen.

(Funke Nr. 200/20.1.2022)